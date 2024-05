C Unica: la Peppino Cocuzza Basket Milazzo si impone su Gravina in gara 1 dei Playout

Giovedì la gara 2 a Catania

Una vittoria fondamentale per la Peppino Cocuzza / Basket Milazzo, che nella giornata di sabato si è imposta su Gravina tra le mura amiche del PalaCocuzza, iniziando col piede giusto la seconda fase dei playout.

Coach Romeo schiera subito Collier-Broms ed Albana per arginare i catanesi sotto al ferro e la mossa funziona perché i padroni di casa realizzano subito un parziale che li porta sul +5. Gravina è però brava nel trovare ottime percentuali al tiro e Santonocito si mette subito in mostra, consentendo ai suoi di restare attaccati.

Entrambe le formazioni rispondono colpo su colpo ed il primo tempino si chiude sul punteggio di 19 – 19. Il secondo quarto si apre con una convincente cavalcata della Peppino Coccuzza / Basket Milazzo: Jaxon Collier-Broms è dominante in tutti e due i lati del campo e gli uomini di Romeo tirano con percentuali alte anche dal perimetro; il risultato è un parziale di 26 a 15 che consentirà ai beniamini di casa di andare al riposo lungo sul 45 – 34.

Al rientro dagli spogliatoi i locali toccano anche il +15 nella prima metà del quarto, ma Gravina non si arrende e senza farsi intimorire dal parziale prova in tutti i modi a recuperare lo svantaggio. Elia e Denafs sfruttano il tiro dall’arco e riescono ad arrivare fino al -4. I locali, tuttavia, pressano sull’acceleratore e realizzano un contro-parziale che rimette il risultato sui binari giusti: grandissimo il contributo di Damiano Preci dalla panchina (16 i suoi punti) ed ottima anche la prestazione di tutti i giocatori che nel terzo

quarto hanno alzato il ritmo sia in attacco che in difesa.

Al termine del terzo quarto ci pensa Davide Conidi con la specialità della casa, una tripla sulla sirena, a chiudere benissimo il parziale ed iniziare l’ultimo periodo gestendo un vantaggio di 9 punti. Nell’ultimo quarto Gravina ci prova con tutti i mezzi a sua disposizione ma l’arma in più dei padroni di casa è Colleir Broms, che ne piazza 30 e fa spendere tantissimi falli alla difesa ospite. Samardzic e Vukobrat (rispettivamente 18 e 10 punti) terminano la pratica con ottime percentuali dal campo nell’ultimo periodo, quanto la Peppino Cocuzza / Basket Milazzo chiude la partita sul punteggio di 96 – 80. Una partita combattutissima tra due ottime formazioni, che hanno dimostrato di valere molto di più rispetto a quanto dice la classifica generale. Gravina ci ha provato in tutti i modi durante la partita ma i ragazzi di coach Romeo si sono trovati a meraviglia sul parquet, riuscendo a tenere a debita distanza gli ospiti ed uscire gli artigli nel momento del bisogno. Giovedì sera, alle ore 19:30 andrà in scena gara 2 al PalaGravina.

Peppino Cocuzza / Basket Milazzo – Sports Club Gravina: 96 – 80. Parziali: 19 – 19, 45 –

34, 67 – 58, 96 – 80.

PEPPINO COCUZZA / BASKET MILAZZO: Conidi 15, Samardžič 18, Lipari, Preci 16, De

Gaetano 2, Vukobrat 10, Collier Broms 30, Cianciafara, Albana, Nesman Ibanez 5, Irato.

Coach: Romeo.

SPORTS CLUB GRAVINA: Barbera 3, Santonocito 14, Zambataro 9, Spina 4, Renna 3,

La Mantia R., Signorelli 3, Elia 19, Privitera 3, Denafs 22. Coach: Guadalupi. Arbitri: Caci e

Di Stefano.