24liveSchool, Il “Maggio dei libri” alla scuola secondaria Verga

La campagna nazionale “Maggio dei Libri” è un’importante iniziativa, nata nel 2011, con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile.

Si celebra dal 23 aprile, giornata mondiale UNESCO del libro e del diritto d’autore, al 31 maggio.

In queste settimane, il Maggio dei Libri invita tutti a partecipare, con iniziative in presenza e in digitale, e a realizzare attività per sottolineare l’importanza della lettura.

Esso rappresenta dunque un’importante iniziativa nazionale che si propone di portare i libri e la lettura anche in contesti diversi da quelli tradizionali, per coinvolgere coloro che solitamente non leggono ma che, incuriositi e stimolati, possano innamorarsi della lettura.

Il Maggio dei Libri coinvolge enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali e i più diversi soggetti pubblici e privati. Esso permette di esplorare temi e argomenti diversi aiutando tutti i partecipanti a sentirsi parte di una grande comunità di lettori nonostante la distanza e i problemi che affliggono il nostro tempo.

Anche nella nostra scuola sono tante le iniziative e le attività che si svolgono per diffondere l’amore verso i libri e la lettura durante tutto l’anno ma in questo mese in modo particolare: progetti lettura, podcast e incontri con l’autore.

Nell’ambito del progetto Arcoiris, venerdì 10 maggio, dalle ore 17.00, si terrà, presso l’Aula magna del nostro istituto, l’Istituto Comprensivo Capuana, un incontro di presentazione del progetto “Mamma Lingua. Storie per tutti, nessuno escluso”.

Il progetto, ideato dall’Associazione Italiana Biblioteche nel 2015, si rivolge prevalentemente alle famiglie delle più numerose comunità straniere del nostro Paese promuovendo la consapevolezza dell’importanza della lettura condivisa in famiglia in lingua madre, della narrazione e della diversità linguistica, tramite la diffusione dei libri per bambini in età prescolare nelle lingue maggiormente parlate in Italia. lnoltre, il progetto Arcoiris sosterrà la creazione di una Biblioteca multiculturale e multilinguistica presso l’Istituto Comprensivo Capuana che sarà fruibile alla cittadinanza.

Giorno 23 maggio avremo l’opportunità di incontrare l’autore del romanzo che stiamo leggendo nell’ambito del Progetto Lettura.

Nell’arco di questi mesi ci siamo infatti dedicati alla lettura di “Ti aspetto a San Qualcosa” scritto da Beniamino Sidoti uno scrittore e giornalista radiofonico, originario di Barcellona Pozzo di Gotto e fondatore del Lucca Games, una delle più grandi manifestazione di giochi al mondo.

Il romanzo che abbiamo letto racconta di un ragazzino, Simone, che si ritrova in un paesino sperduto del quale non vuole dire il nome e che non riesce a far diventare suo; così giorno per giorno, esplora il paese attraverso le tante storie che vi si snodano, per dare senso e originalità alla sua quotidianità. Alla fine Simone accetterà il suo paesino? Si farà nuovi amici? Ovviamente non vogliamo rivelarvi nulla. Soltanto leggendo potrete scoprire ciò che succede; noi possiamo solo dirvi che ci siamo molto divertiti ed emozionati nel leggerlo perché leggere è sempre una meravigliosa avventura.

Greta Cucinotta e Matilde Maiuri

classe 3^C Verga