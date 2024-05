24liveSchool, Il 15 Aprile 2024 l’Ipsia Ferrari ha ricordato Iris Isgrò

Main sponsor di 24live School

Un grande pittore – ma non solo – barcellonese al maxischermo dell’aula magna dell’IIS “E. Ferrari”. In questa giornata dedicata al mondo artistico, ricorrendo il centenario della nascita di questo grande artista, il corpo docenti ha deciso di proporre il documentario sul suo genio artistico a tutte le classi dell’Istituto. Indubbiamente famoso anche all’estero, in importanti realtà come l’Olanda, la Cecoslovacchia, la Germania, l’America, egli ha vinto diversi premi e notevoli riconoscimenti.

Un artista poliedrico che sapeva poetare, che riusciva a trasmettere valori e messaggi grazie alla tela e ai colori, ma anche cimentandosi nella prosa. Ancor di più venne chiamato persino a restaurare una chiesa, in una cittadina agrigentina, quindi può dirsi un artista a tuttotondo. Si cimentava in diversi settori dell’arte soddisfacendo qualunque aspettativa. I giovani, in tal modo, escono sicuramente fuori dagli schemi della didattica tradizionale, dei programmi ministeriali, ma comprendono l’importanza di conoscere il proprio paese e delle personalità contemporanee e locali. 100 anni di presenza imponente per il territorio, ma un’imponenza positiva e di notevole pregio per la cittadina.

Alcuni studenti hanno sentito parlare parecchio di questa personalità, chiaramente per i parenti che lo avevano conosciuto. Tuttavia hanno guardato con attenzione il documentario, venendo a conoscenza di particolari poco noti. Gli stessi hanno proposto qualche intervista a parenti e amici dello stesso artista, per curiosità sulla sua vita da giovane ragazzo della loro età. I docenti si sono ritenuti parecchio soddisfatti dell’interesse mostrato e di quanto possa essere stato utile e stimolante per tutti svolgere tale attività.

Asan Serije, I B

IPSIA “E. FERRARI”, Barcellona P. G.