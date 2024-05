Per i Piccoli Cantori di Barcellona un altro riconoscimento internazionale dal festival per gruppo corali di Neerpelt in Belgio

I Piccoli cantori di Barcellona Pozzo di Gotto hanno ottenuto l’ennesimo riconoscimento internazionale, partecipando alla 72^ edizione dell’Emj l’European Music Festival for Young Peaple di Neerpelt (Belgio), uno degli eventi più importanti nel panorama corale internazionale che si è tenuto a Neerpelt (Belgio) dal 26 al 29 aprile.

“Per i giovani di diverse culture Neerpelt – afferma la direttrice del coro Salvina Miano – rappresenta il luogo dove incontrarsi e apprezzarsi reciprocamente nella musica. Il Festival è un luogo di incontro per migliaia di giovani per cantare e fraternizzare in un’atmosfera entusiasmante. Una giuria rinomata e internazionale ha valutato in modo costruttivo le performance musicali dei partecipanti”.

La piccola cittadina belga ha accolto 2884 partecipanti, 91 cori di bambini e ragazzi provenienti da 19 paesi, provenienti da tutta Europa, dall’Africa (Repubblica democratica del Congo) e dal Sud America (Ecuador).

I Piccoli Cantori sono stati l’unico gruppo a partecipare al concorso in quattro diverse categorie:

🔹 𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐀𝟐: cori di voci bianche (fino a 14 anni);

🔸 𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐃: cori di voci bianche( serie Pennant – cori premiati in concorsi e festival internazionali);

🔹 𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐄: Coro giovanile a voci pari (serie Pennant – cori premiati in concorsi e festival internazionali);

🔸 𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐂: Coro giovanile “Sympatheia” – coro giovanile a voci miste.

Il coro ha conseguito i seguenti risultati:

Categoria A2 (cori di voci bianche fino a 14 anni: Primo premio cum laude – punteggio da 90 a 97.

Categoria C (cori misti): primo premio summa cum laude – punteggio da 98 a 100.

Categoria D: Primo premio cum laude – punteggio da 90 a 97.

Categoria E: Primo premio cum laude – punteggio da 90 a 97.

Nelle categorie D e E il Premio Summa cum laude non è stato assegnato. I Piccoli Cantori hanno conseguito il risultato più alto assegnato.

La giuria internazionale ha espresso unanimi consensi e apprezzamenti, sottolineando le qualità vocali e musicali delle formazioni corali e del direttore.

I 49 coristi che hanno affrontato l’impegnativa preparazione sono:

Adele Arcoraci, Erica Bauro, Giulia Benvenga, Alessandro Biondo, Julia Biondo, Sofia Biondo, Giovanni Daniele Bellinvia, Sofia Bonavita, Carola Buttino, Domenico Calabrò, Gimo Calabrò, Arturo Calderaro, Stella Maria Calderaro, Fabiola Calvo, Chiara Castellano, Elena Crifò, Anna Cuffaro, Silvia Dainotti, Roberta Dalia, Alessandro Genovese, Leonardo Genovese, Lino Genovese, Lorenzo Genovese, Maria Magistro, Alice Gentile, Matteo Gentile, Lucrezia Genovese, Dora La Spada, Sara La Spada, Andrea Marzullo, Andrea Milone, Anna Milone, Anita Munafò, Francesco Munafò, Marica Munafò, Serena Munafò, Marta Paduano, Grazia Pensabene, Iole Pensabene, Dorotea Perdichizzi, Edoardo Perdichizzi, Maria Chiara Perdichizzi, Irene Perdichizzi, Irene Ragusa, Emma Russo, Sara Salmeri, Irene Scilipoti, Emma Tomaselli, Emma Valenti. Sono stati accompagnati al pianoforte da Anita Munafó e Dario Pino.