La Regione ha liquidato un milione e 250 mila euro per le ditte intervenute in occasione dell’alluvione del 3 dicembre 2022

Il Dipartimento della Protezione civile Regionale ha pubblicato il provvedimento con cui si è disposta la liquidazione delle somme destinate alle ditte che sono intervenuti sul territorio comune di Barcellona in occasione degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 novembre 2022 e il 3 dicembre 2022.

La Regione ha preso atto del rendiconto predisposto del Comune di Barcellona P.G., nella qualità di Soggetto Attuatore degli interventi, ed ha liquidato un’importo complessivo pari ad euro 1.248.209,49, che appena disponibile l’ente locale provvederà a trasferite alle singole imprese in base agli importi dovuto.

La soddisfazione dell’amministrazione per questo importante risultato è espresso non solo dal sindaco Pinuccio Calabrò, ma anche dall’assessore alla Protezione civile Salvatore Coppolino: “Saranno pagate nei prossimi giorni le imprese che hanno eseguito i lavori post alluvione del 3 dicembre al termine di un iter procedurale che, in poco tempo rispetto al passato, ha visto impegnati gli uffici tecnici comunali, su input dell’amministrazione”.