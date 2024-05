Calcio a 5, la Borgatese Sant’Antonino conquista la serie C2 da prima della classe

E’ un successo meritato e conquistato con merito quella della Borgetese Sant’Antonino che ha dominato il campionato di serie D di calcio a 5, nel comitato di Barcellona, conquistando nelle 20 partita disputato, ben 17 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta contro il Sant’Agata.

La formazione guidata in panchina dal tecnico Carmelo Spadaro, è risultata la miglior difesa ed il secondo miglior attacco del torneo, con il premio come miglior marcatore per l’attaccante Andrea Coppolino, autore di 32 reti.

Nelle successiva finale playoff, l’Orsa Promosport ha superato il Sant’Agata, conquistando un posto nella prossima serie C2.

“E’ una vittoria programmata e voluta sin dalla prima giornata – ha dichiarato il tecnico Carmelo Spadaro – con tutti gli scontri diretti vinti, tranne il primo contro a Sant’Agata. Per noi è stata una stagione da incorniciare, che cancella la delusione dello scorso anno con la promozione sfumata nella finale playoff a dieci secondi dalla fine”.

“Stagione perfetta – aggiunge il presidente Paolo Genovese – ma è solamente un inizio e non un punto di arrivo. Cercheremo di non deludere le aspettative il prossimo anno. La soddisfazione più grande è aver creato un gruppo “famiglia” unito dentro e fuori dal campo”.

La rosa della squadra

Portieri: De Pasquale, Miano, Aliquo

Giocatori di movimento: Fazio, Coppolino, Grillo, Benenati C., Benenati F., Biondo, Chillari, Molino, Genovese, Terranova, De Pasquale F., De Pasquale N., Bellinvia, Marino, Celi e Calabró.