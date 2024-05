24liveSchool, tra grotte e necropoli l’Ipsia Ferrari visita i siti archeologici di Barcellona P.G.”

Main sponsor di 24live School

“La nostra è una regione particolarmente ricca da questo punto di vista, le scoperte venute alla luce nelle epoche degli scavi e quelle che potrebbero venir fuori ci fanno pensare che abitiamo una terra che può raccontare molto”. Ecco cosa dichiara una studentessa dell’IIS “E. Ferrari”, di Barcellona P. G.

Iniziamo da “Grotta Mandria”, lungo la strada per Castroreale. All’interno di questa grotta ci sono delle incisioni particolari che hanno destato interesse nelle giovani studentesse, sarebbero raffigurati due grandi occhi, legati a diverse interpretazioni. Questa testimonianza risalirebbe al periodo preistorico e secondo alcuni studi al III millennio a.C. La zona sarebbe stata abitata intorno al X secolo a. C. e i resti di un centro urbano si datano tra i secoli VI e III a. C. (datazione possibile grazie ai frammenti di alcune ceramiche).

Dopo aver ascoltato i racconti di un esperto archeologo, le studentesse si sono recate anche al Monte Sant’Onofrio, laddove troviamo grotte antiche, un tempo legate ad una necropoli (IX-VII a.C.). Tra gli oggetti di pregio qui rinvenuti ci sono delle monete del V secolo. Entrambe le visite sono state motivo di curiosità per le alunne dell’Istituto che non erano particolarmente informate sulla storia del loro paese.

Difatti spesso tutti noi conosciamo le scoperte più famose, anche più imponenti, ma ignoriamo l’esistenza dei piccoli centri archeologici a noi vicini. Le visite guidate si sono svolte in due giornate distinte per dar modo all’esperto di avere tutto il tempo necessario per offrire particolari dettagliati su quanto gli studiosi hanno appreso negli anni. “Due mattina di didattica concreta, tangibile agli occhi di studenti che spesso non avvertono come reali i resoconti presenti nei libri utilizzati”.

Alice Catalfamo

I B, IPSIA “E.Ferrari”, Barcellona P.G.