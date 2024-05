Torna l’evento enogastronomico di eccellenza a Milazzo: E20Mylae

Torna nella Cittadella Fortificata di Milazzo l’evento enogastronomico per eccellenza, targato E20Divini. In attesa dell’ufficializzazione del cartellone estivo delle manifestazioni mamertine, la società promotrice, gestrice ed organizzatrice di eventi ormai diffusi in gran parte del territorio messinese, conferma le date della manifestazione “E20Mylae” che si terrà il 12-13 e 14 Luglio.

“E20Mylae” promette un viaggio sensoriale tra gusto e storia alla scoperta di uno dei frutti più preziosi della Sicilia: l’uva. Il programma sarà arricchito da ospiti d’eccezione, convegni ed eventi di intrattenimento, che affiancheranno le vere protagoniste delle serate, le aziende vinicole e i produttori del territorio provenienti da tutta l’Isola. Saranno infatti oltre 60 le eccellenze siciliane che hanno confermato la loro partecipazione a questa festa del gusto, che si dividerà in diversi momenti della giornata e zone della Cittadella, tra Mastio, Convento delle Benedettine e Duomo antico. Tra gli ospiti attesi, spiccano nomi illustri come Giusi Battaglia, nota al grande pubblico per i suoi programmi su Food Network e Real Time, e Lello Analfino, noto attore, compositore, cantante e produttore discografico. Una delle novità di questa edizione è il “Riconoscimento Città Mamertina”, un premio fortemente voluto da Verdiana Venuto, pensato per esaltare le radici della nostra Città.

“Sono contenta di tornare dopo 2 anni al castello con questo evento enogastronomico che ci ha regalato tante emozioni – ha voluto evidenziare la Venuto – La programmazione di E20Divini questa stagione sarà molto ricca, non saremo infatti solo a Milazzo, proprio perché ci teniamo particolarmente alla valorizzazione di borghi caratteristici di vari comuni. Siamo infatti per ora impegnate anche in programmazione di gite enogastronomiche a bordo di catamarani ed imbarcazioni a vela per regalare un’esperienza sempre nuova, divertente ed emozionante”.

Ad affiancare l’evento “E20Mylae”, SLOW FOOD – Condotta Peloritani Tirrenici, Presieduta da Pippo La Rosa, un movimento globale che promuove la difesa della biodiversità attraverso l’educazione del gusto e l’attività di advocacy. I vini non saranno gli unici protagonisti, ci saranno gli oli Extravergine d’oliva dalle aziende agricole del territorio ed una selezione di prodotti dei migliori produttori locali. A partecipare anche alcuni chef e pasticceri locali che delizieranno i presenti con piatti originali sempre a tema Made in Sicily.