Successo per la “Cena in Blu”, organizzata dal RotarAct Club di Barcellona P.G. a sostegno di Musica & Mente

Una serata all’insegna dell’inclusione e della solidarietà, quella che si è svolta lo scorso 3 maggio a Barcellona Pozzo di Gotto.

La “Cena in Blu”, organizzata dal RotarAct Club di Barcellona Pozzo di Gotto, presieduto dall’avv. Giovanna Benvegna, ha sostenuto “Musica e Mente”, un’associazione con sede a Barcellona e Messina che si occupa di bambini che convivono con lo spettro autistico e che svolge insieme a loro attività terapeutiche e ludiche e organizza attività a sostegno delle famiglie di questi bambini.

“L’obiettivo della serata non era solo raccogliere i fondi, ma soprattutto diffondere la cultura dell’inclusione – ha commentato la Presidente Benvegna – Partendo dalla consapevolezza di quelli che sono gli ultimi dati del 2024 che ci dicono che 1 bambino su 77 vive nello spettro autistico e proiettandoci al futuro, pensiamo sia fondamentale promuovere sempre di più una cultura di accoglienza e conoscenza di questo tipo di patologie, per fare in modo che tutti ci sentiamo parte di questo mondo senza la paura di mettere a nudo ciò che di speciale c’è in ognuno di noi”.

La serata è stata arricchita dalla presenza in sala di Gianni Cauchi, rappresentante distrettuale per il Distretto Rotaract 2110 Sicilia Malta e dal tesoriere distrettuale Luigi D’Alfonso Cottone che hanno partecipato all’evento, oltre che dai componenti dell’Associazione Musica e Mente con la presidente Giusy Minuti, la segretaria Tina Alesci e la collaboratrice Marika Amendolia.

Per il Rotary Club Barcellona Pozzo di Gotto ha partecipato alla serata il Presidente incoming per l’a.s. 2024/2025 Luigi De Luca.