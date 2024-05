Premiata ad Urbino l’alunna Giulia Mazzeo della Scuola secondaria di I grado Verga

La premiazione delle Scuole partecipanti al Concorso “In cerca della meraviglia” si è tenuta presso la Sala del Collegio Raffaello di Urbino sabato 4 maggio 2024 a partire dalle 18:30, alla presenza della Dirigente scolastica Carmela Pino e della docente di Arte e Immagine Angela Saja. Il Festival è stato inaugurato il 1° maggio, IX edizione del Festival internazionale UrbinoInAcquerello, presso la Sala Raffaello, con la partecipazione di circa 500 artisti nazionali – internazionali e di scuole statali di ogni ordine e grado.

A dare avvio alla manifestazione il Presidente dell’Associazione Antonio Ruggeri, seguito dall’Assessore alla Cultura di Urbino e dalla Direttrice artistica Soha Khalil che ha ringraziato oltre tutti gli artisti presenti anche le Dirigenti scolastiche intervenute, fra le quali la Dirigente Carmela Pino dell’I. C. Capuana.

UrbinoInAcquerello 2024 è un Festival internazionale capace di promuovere incontri culturali, confronti tra artisti di diverse nazionalità e tra scuole di ogni ordine e grado. Secondo questa logica costruttiva, ed “alla maniera del Duca di Montefeltro”, tra UrbinoInAcquerello e Barcellona Pozzo di Gotto ( ME) si è così creato un “ponte culturale” grazie alla partecipazione dell’artista barcellonese Angela Saja con l’acquerello “Stromboli la meraviglia delle Eolie”, la performance in quanto Illustratrice del volume “Favole Favolose” (Scrittrice Annunziata Bertolone, casa editrice Smasher Giulia Carmen Fasolo in collaborazione con la Libreria Montefeltro di Urbino ) e la partecipazione della Dirigente Pino dell’Istituto Comprensivo Capuana, unica scuola siciliana presente al Festival.

L’ Istituto Comprensivo Capuana ha difatti partecipato al Concorso “In cerca della meraviglia”, indetto dall’associazione “UrbinoInAcquerello” per la sezione Scuole sec. I grado, con circa 50 splendidi acquerelli delle alunne e degli alunni della Scuola Verga, seguiti dalla docente di Arte e Immagine Angela Saja. Ad aggiudicarsi il 1° Premio, ex equo con altre due scuole marchigiane, l’ alunna Giulia Mazzeo, classe III C, con l’opera “Delicata creatura bardata a festa”.

Due le splendide Mostre inaugurate e assolutamente da visitare fino al 12 maggio: la Mostra “UrbinoInAcquerello” degli artisti nazionali ed internazionali presso la Galleria Albani e la Mostra di tutte le scuole partecipanti presso la Rampa Elicoidale di Francesco di Giorgio Martini.