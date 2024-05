“L’amore è Ĉechov ” per la rassegna quiNteatro, oggi al teatro Trifiletti di Milazzo

Prosegue oggi, domenica 5 Maggio, alle ore 19 la stagione quiNteatro diretta da Giuseppe Pollicina al teatro Trifiletti di Milazzo con lo spettacolo “L’amore è Ĉechov” con Ivan Bertolami, Elisa Gabrielli e Francesco Bonaccorso, per la regia di Ivan Bertolami.

𝐋’𝐚𝐦𝐨𝐫𝐞 𝐞̀ 𝐂̌𝐞𝐜𝐡𝐨𝐯

Lo spettacolo è composto da tre atti unici di Anton Čechov che hanno come filo conduttore l’amore. Ogni atto si muove su una serie di fraintendimenti su equivoci nati da puerili prese di posizione, che servono però all’autore ad esprimere una sua critica che ridicolizza la classe borghese, schiava del suo modo di pensare ed essere capricciosa ed infantile.

Non ci troviamo di fronte a personalità di rilievo, ma a personaggi che annunciano e talvolta anticipano ridicole figure dai contorni borghesi.

Čechov era tanto libero da ridere dei mostri che generavano la società e la vita di coppia e sperava in una paziente trasformazione, sia delle condizioni in cui l’uomo vive che dell’uomo stesso.

𝗜 𝗱𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗱𝗲𝗹 𝘁𝗮𝗯𝗮𝗰𝗰𝗼

Unico personaggio è un umile conferenziere, al quale la moglie dà il compito di tenere una conferenza riguardante i danni del tabacco, sebbene egli stesso sia un fumatore.

Tuttavia, invece di trattare il tema della conferenza, approfittando del fatto che la moglie non c’è, comincia a parlare dei problemi scaturiti dalla sua vita matrimoniale, affermando che la sua consorte altro non è che una donna dispotica, avara e sempre di cattivo umore.

𝗟’𝗼𝗿𝘀𝗼

Elena Ivanovna Popova è una vedova inconsolabile che ha giurato, dopo la morte del marito, di non uscire più di casa e di non frequentare più alcun uomo, nonostante il suo maggiordomo la sproni a tornare a godere delle gioie e delle bellezze della vita.

La situazione si capovolge quando l’ex tenete di artiglieria Smirnov va dalla Popova a riscuotere delle cambiali.

𝗟𝗮 𝗱𝗼𝗺𝗮𝗻𝗱𝗮 𝗱𝗶 𝗺𝗮𝘁𝗿𝗶𝗺𝗼𝗻𝗶𝗼

Fra ruggini antiche di buon vicinato, e comici squarci di vita campestre, si assiste al ruvido approccio fra due rampolli di buona famiglia in cui i battibecchi si alternano a riappacificazioni, preludendo a quello che sarà la futura vita matrimoniale.

Biglietti in prenotazione a partire da 12 euro.