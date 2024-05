Il Barcellona Basket porta a casa il titolo regionale Under 19 per il secondo anno consecutivo

Il Barcellona Basket anche quest’anno porta a casa una coppa prestigiosa, come quella assegnare ai campioni regionale Under 19.

La squadra giallorossa, guidata dallo staff tecnico composto da Pippo Biondo, Peppe Pirri e Giuseppe Costantino, ha infatti superato nettamente nella finale di ritorno il Savio Messina (96-76), ribaltando il 78-70 subito all’andata.

La staff tecnico con il preparatore atletico Antonio Nania (il primo a sinistra)

Si tratta dell’ennesima soddisfazione per la società, che ha visto premiato l’impegno costante nella cura del settore giovanile, come confermato i tanti successi ottenuti negli ultimi anni. La squadra giallorossa rappresenterà la Sicilia nella fase nazionale del campionato Under 19.