Capitano Ultimo a Messina, candidato con la lista Libertà: “È mio dovere partire dalla Sicilia”

Si è svolto presso il salone delle Bandiere a Palazzo Zanca, l’incontro tra il sindaco di Messina Federico Basile, il vice presidente della commissione antimafia all’Ars on. Ismaele La Vardera e Sergio De Caprio il Capitano Ultimo.

Dopo i saluti istituzionali del primo cittadino e un intervento dell’on. La Vardera, la parola a Capitano Ultimo il quale, in un appassionato intervento, ha parlato di idee e programmi da portare in Europa, arricchiti dalle istanze inoltrate dai cittadini e raccolte durante gli incontri di questi ultimi giorni.

Particolarmente interessante il passaggio relativo al recupero delle risorse da far gestir direttamente ai comuni, attraverso l’energia rinnovabile.

“Avete un ruolo importante qui in Sicilia, luogo che deve tornare ad essere il centro del mediterraneo, diventando ancora una volta ponte tra le culture”, dichiara Ultimo che aggiunge “Sono fiero di dirlo oggi che è l’anniversario della Barbara uccisione del capitano dei carabinieri Emanuele Basile”. Capitano Ultimo

Ultimo: “Alzate la voce, facciamo azioni risolutive contro la mafia. Insieme possiamo e dobbiamo”

Il capitano Ultimo parla di una proposta che definisce “conclusiva” nella lotta alla mafia.

Si tratta di escludere i mafiosi condannati in via definitiva dalla vita politica, dal mondo del lavoro, privandoli della possibilità di aprire o gestire aziende anzi, di metterli in condizioni di svolgere attività socialmente utili a servii dei sindaci e, quindi, della comunità che rappresentano.

“Scacciamo questi parassiti che ci hanno tolto il sangue, non siate timidi nella lotta all’eliminazione delle mafie dalle nostre comunità: è questo l’invito che rivolgo a ciascuno di voi”, incalza De Caprio.

Nel corso dell’incontro, Capitano Ultimo spiega l’idea che siano i comuni e i cittadini europei ad essere i protagonisti non i governi centrali “che”, dice “ci hanno portato alla miseria e alla guerra”.

“Riprendiamo ciò che è nostro e lo faremo con la possibilità che oggi viene offerta anche da questa candidatura”

Al termine della visita, Ultimo accompagnato dal sindaco Basile e dall’on. La Vardera si è recato presso i rioni Taormina e Fondo Fucile, due popolose zone di Messina che sono oggetto di risanamento e riqualificazione grazie all’incessante impegno profuso dall’amministrazione comunale. Gli abitanti hanno accolto Ultimo raccontandogli alcune delle loro storie.

“Non mi dimenticherò mai di voi” ha detto congendandosi.

Questa mattina altra tappa del tour che toccherà il quartiere Librino a Catania.