24liveSchool, Barcellona ieri e oggi: come sono cambiati i costumi in cinquant’anni

La mia città, rispetto a cinquant’anni fa, ha cambiato abitudini e stili di vita, che hanno influito anche sulla mentalità, specie di noi giovani. Anche le modalità con cui si divertivano, erano totalmente diverse dalle nostre.

La borghesia barcellonese, per esempio, specie nelle feste, frequentava Il Circolo dei Nobili dove si danzava e gli uomini si intrattenevano, inoltre, giocando a carte e conversando del più e del meno. Continuando la mia ricerca nel passato della mia città, ho chiesto ai miei nonni come trascorreva il tempo libero la sua generazione.

Mi ha alquanto stupito la semplicità e la spontaneità dei ragazzi degli anni ‘70 il cui luogo di incontro era la via Roma, in particolare i gradini della chiesa di San Sebastiano sui quali, tra risate e pianti, la maggior parte dei ragazzi comunicava al gruppo le proprie emozioni. Nei mesi estivi, invece, ci si spostava a Calderà dove, seduti sul muretto antistante la piazzetta, ora Piazza delle Ancore, si trascorrevano le ore in chiacchiere fino alle due del mattino.

Spesso si organizzava un falò sulla spiaggia e c’era sempre chi portava la chitarra, il tempo passava cantando le canzoni di Lucio Battisti. Il momento più bello della serata era il bagno di mezzanotte, dopo il quale, infreddoliti, ci si asciugava attorno al fuoco con in mano una fetta di anguria. Oggi i punti d’incontro di noi ragazzi sono luoghi come Piazza Beppe Alfano, la “Vecchia Pescheria”, il Seme d’Arancia dove la movida barcellonese si intrattiene all’interno dei locali ideati proprio per i giovani, come pure sale da gioco, pizzerie e quant’altro, presenti numerosi nella città. L’intrattenimento più diffuso tra i ragazzi è costituito in particolare dai vari giochi multiplayer, dai social: Tik Tok, Instagram, Whatsapp.

Anche il modo di ascoltare la musica è cambiato, molto diffuse sono le piattaforme streaming come spotify che permette di ascoltare qualsiasi tipo di musica e in qualunque momento. Oggi, anche nel divertimento, non ci si accontenta come nel passato e tutto ciò comporta un maggiore dispendio di denaro, basti pensare ai giochi online, che permettono di acquistare dei pacchetti per rendere migliore la scalata in classifica relativa al gioco scelto. La gioventù di oggi, anche a causa di questo tipo di evasione, tende ad isolarsi, fa affidamento solo su pochi amici, che spesso si dimostrano inaffidabili, se non pericolosi. La società non offre più punti di riferimento, anche le famiglie spesso non riescono ad essere il rifugio sicuro di un tempo e, di conseguenza, i ragazzi non hanno più un equilibrio affettivo stabile e non stanno bene con se stessi.

Confrontando le generazioni prese in esame si rileva un enorme divario tra passato e presente, in particolare i ragazzi barcellonesi, che prima si accontentavano semplicemente di stare insieme senza smartphone e quant’altro, soddisfatti comunque della loro vita, sognando ad occhi aperti il futuro che li attendeva, oggi, invece, malgrado gli stimoli e le tante opportunità di crescere ed imparare, vivono tra “sogni asfaltati” privi di aspettative.

Carmen Bellinvia

Classe III A

I.P.S.I.A. “E. Ferrari” Barcellona P.G.