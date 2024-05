24liveSchool, riflessione di una studentessa: “Salviamo il nostro futuro”

Main sponsor di 24live School

Sono una ragazza, frequento il 3° anno dell’Istituto Professionale, della nostra città, Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina.

Pensando al mio futuro e alla profonda crisi occupazionale che scoraggia e rende disperata qualsiasi ricerca di lavoro, sfruttando le conoscenze e l’esperienza della mia famiglia, che per generazioni ha lavorato la terra, ho pensato di poter un giorno usufruire dei terreni agricoli di proprietà dei miei nonni, per avviare un agriturismo e coltivare, nella annessa azienda agraria, i prodotti tipici siciliani per esportarli nel mondo. Ho così iniziato ad informarmi su come poter realizzare tale “sogno”.

Ebbene, dall’indagine svolta, ho rilevato molteplici difficoltà ma, soprattutto numerosi ostacoli legati principalmente all’ingombrante presenza della mafia sul nostro territorio, relativamente al settore agricolo siciliano. Questa, infatti, cerca di incrementare i propri affari illeciti esercitando il controllo in tutta la filiera agroalimentare, dai campi agli scaffali del supermercato.

La criminalità organizzata vuole far fruttare i patrimoni, introducendosi in quei settori che si stanno dimostrando sempre più determinanti per la ripresa dell’economia nazionale, come appunto l’agroalimentare. Gli introiti non derivano solo dai 14 miliardi l’anno delle agromafie, ma anche da furti e rapine, dal racket, dall’usura, dalle truffe all’Unione europea, dalla contraffazione alimentare in Italia, dalle macellazioni clandestine, all’agropirateria, cioè l’immissione sul mercato di cibi contaminati e quant’altro. Una presenza devastante per l’intero mercato inquinato dalla paura e dalla coercizione. Queste organizzazioni mafiose, infatti, impongono i prezzi d’acquisto agli agricoltori, controllano la manovalanza degli immigrati con il caporalato, decidono i costi logistici e di transazione economica, utilizzano proprie ditte di trasporto, e possiedono società per il carico e scarico delle merci. La mafia opera accaparrandosi i terreni agricoli migliori, gestendone anche il commercio.

L’apertura delle frontiere all’interno della Comunità europea, ha favorito necessariamente l’espansione della mafia e della criminalità organizzata con sistemi mafiosi e non può essere contenuta nei confini nazionali. Già Falcone riteneva che alla globalizzazione del mercato economico e finanziario, corrispondesse la globalizzazione del crimine. La Sicilia, i cui settori trainanti dell’economia dovrebbero essere l’agricoltura e il turismo, vede anno dopo anno sparire qualsiasi possibilità di valorizzazione di tali settori, che darebbero lavoro a noi giovani, costretti ad abbandonare la nostra terra, o umiliati a cedere alle sopraffazioni e all’arroganza dei malavitosi e a sentirci vittime impotenti di una situazione senza via d’uscita. Le nostre non sono le parole di chi ha gettato la spugna, ma l’ipocrisia, la falsa retorica e il “fumo negli occhi”, non aiutano a rinsaldare le nostre speranze di riscatto. Sin da piccola ho vissuto in campagna, a contatto con la natura, coccolata dall’affetto dei miei cari che, malgrado il duro lavoro sia nella coltivazione dei campi che nella cura degli armenti, hanno vissuto con alto senso di responsabilità e con serenità, una vita semplice, talvolta accettando passivamente la sopraffazione e i soprusi dei prepotenti.

Se da un lato, infatti, sono cresciuta credendo nei valori dell’onestà e della giustizia, dall’altro la paura del fallimento e, soprattutto la delusione in chi ci governa, immobilizzano la voglia di andare avanti. Tanti sono gli esempi nella storia passata e presente di uomini e donne che si sono distinti per il loro coraggio e che hanno trovato la forza di affrontare e superare ostacoli insormontabili, ma ritengo che non bisogna andare lontano, basta volgere lo sguardo ai nostri cari che lottano giorno per giorno “pu pezzu d’ pani”.

Comunque andrò fino in fondo, desiderosa di realizzare il mio sogno, malgrado la consapevolezza delle enormi difficoltà, con l’entusiasmo, la tenacia e la forza di volontà che ho ereditato dai miei nonni. E’ necessario che gli uomini che ci governano prendano coscienza di quanta ricchezza può dare la Sicilia, in termini di materiale umano, naturalistico, culturale e quant’altro.

Carmen Bellinvia Classe III B IS “ Ferrari”, sede IPSIA Barcellona Pozzo di Gotto.