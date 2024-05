24liveSchool, incontro con l’Arma dei Carabinieri per gli alunni dell’I.C. Capuana

Main sponsor di 24live School

Lo scorso 12 aprile 2024, nell’Aula Magna della scuola secondaria di I grado “G. Verga”, si è tenuto un interessante incontro sui temi della legalità.

Gli alunni della scuola secondaria dell’istituto “L. Capuana” hanno, infatti, incontrato i Carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile. L’incontro è stato tenuto dal Capitano Francesco Severo accompagnato dal Luogotenente Carmelo Mucella.

Tante sono state le tematiche affrontate, tutte di grande interesse per i giovani alunni: il bullismo, il rispetto delle regole, il rispetto del codice stradale e i comportamenti scorretti alla guida, le droghe.

Il Capitano Severo ha iniziato l’incontro parlando della Costituzione, la legge su cui si fonda il nostro Stato. Ha spiegato che essa, entrata in vigore nel 1948, è alla base di tutte le leggi.

In particolare, il Capitano ha commentato gli articoli 1, 2 e 3 mettendo in luce che tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e che il rispetto delle leggi è fondamentale per garantire una società più giusta.

Infatti il Capitano Severo ha sottolineato l’importanza di rispettare le leggi non per paura di essere puniti ma in modo consapevole, affinché la società possa funzionare nel rispetto di tutti.

Uno dei temi trattati durante l’incontro, che ha maggiormente interessato gli alunni, è stato il tema del bullismo. Purtroppo sono tanti i giovani vittime di questo fenomeno, ed è dunque importante conoscerlo bene per poterlo affrontare e contrastare.

Il Capitano Severo ha mostrato ai ragazzi il “Bullizzometro”, una sorta di colorato metro che appunto attraverso una gradualità di colori dal verde al rosso acceso serve a rilevare i segnali di bullismo e cyberbullismo. Questo strumento, messo a disposizione dall’Arma dei Carabinieri, permette di capire se si è vittima di bullismo e contiene consigli per chiedere supporto e aiuto in base al livello di violenza: ai genitori e agli insegnanti per le situazioni meno complesse (come le umiliazioni) al 114 emergenza infanzia per i casi più seri (ad esempio minacce e molestie, anche online) e direttamente alle forze dell’ordine per le situazioni gravi, come le aggressioni.

Dopo l’esposizione del Capitano Severo è seguito un dibattito in cui gli alunni hanno posto diverse domande.

A conclusione dell’incontro gli alunni hanno avuto modo di vedere dal vivo una delle “gazzelle” dei Carabinieri, una fiammante Alfa Romeo Giulia.

L’esperienza vissuta dagli alunni si è rivelata interessante e arricchente perché ha consentito loro di approfondire importanti tematiche di grande interesse e di conoscere l’importante ruolo che l’Arma dei Carabinieri svolge nelle nostre comunità.

Cecilia Benenati

classe 1^C “G. Verga” IC Capuana