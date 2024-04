L’I.I.S. E. Medi di Barcellona a lezione di storia contemporanea in Germania

La guerra fredda, la costruzione del Muro di Berlino, simbolo della cosiddetta “cortina di ferro”, nel 1961 ed il suo abbattimento nel 1989 e la riunificazione della Germania, conclusasi il 3 ottobre del 1990. Così una delegazione del liceo barcellonese, composta da Elena Giorgianni e Rita Gaia Munafò della classe 3A del Liceo Classico, Carla Coppolino e Silvia Aliberti della classe 4C del Liceo Scientifico e Sabrina Bavastrelli e Giulia D’Amico della classe 3B Liceo Linguistico, guidata dai professori Carmelo Maio e Maria Anversa Grasso, sono stati in visita a Berlino per mobilità Erasmus all’interno dell’Accreditamento, hanno seguito le lezioni presso la scuola partner “Franzosisches Gymnasium”, liceo franco-tedesco di Berlino.

Contemporaneamente hanno anche avviato attività culturali sul territorio grazie anche alla guida del partner tedesco, coordinatore della scuola ospitante, Thomas Baumann. L’esplorazione dei luoghi storici simbolici, dal Memoriale del Muro al Monumento dell’Olocausto al Checkpoint Charlie (ex confine tra Berlino Est ed Ovest), ha consentito di approfondire pagine di storia contemporanea, così come l’escursione alla città di Postdam e la visita al castello di Cecilienhof, sede del famoso trattato del 1945 fra i Tre Grandi ovvero i massimi dirigenti delle potenze vincitrici della seconda guerra mondiale: Stalin, Churchill e Truman (Unione Sovietica, Regno Unito e USA). Sono state effettuate anche escursioni a Lipsia e Dresda.

“Obiettivo primario della mobilità- precisa la coordinatrice Erasmus del Medi Maria Anversa Grasso- è stato lo sviluppo delle competenze comunicative in un’ottica di plurilinguismo per tutti i partecipanti in quanto nella scuola ospitante le lezioni erano essenzialmente tenute in lingua francese ma venivano anche utilizzate la lingua tedesca, inglese e spagnola. Per noi docenti che abbiamo svolto attività di job-shadowing è stato significativo notare l’uso di metodologie didattiche volte a potenziare le capacità critiche – nonché artistiche- degli allievi attraverso la drammatizzazione (l’uso del teatro a scuola) ed il debate”.

Tutti i partecipanti hanno sviluppato competenze, che saranno codificate da documenti quali l’Europass mobility, specie quelle di comunicazione in lingua straniera ma anche soft skills e abilità trasversali.

“Alloggiando in famiglia con la mia host sister Marie- precisa Elena Giorgianni della 3A Liceo Classico- non solo ho potuto migliorare il mio inglese ma ho anche imparato qualche parola di tedesco ed ho potuto assaggiare cibi tipici berlinesi come la torta salata alle cipolle o la bevanda Fass Brause. Inoltre le uscite sono state cosi educative e coinvolgenti da farci immergere nella storia della Germania nel periodo del secondo dopoguerra“.

Le innumerevoli attività sul territorio hanno consentito infatti di approfondire conoscenze storiche e geografiche.

“Berlino è una città ricca di storia, cultura e diversità- commenta Giulia D’Amico della classe 3B del Liceo Linguistico- I monumenti storici e la sua atmosfera cosmopolita la rendono un luogo affascinante da esplorare. Mi ha colpita molto l’accoglienza della famiglia ospitante, che mi ha fatta sentire fin da subito a mio agio, come se fossi a casa”. Dello stesso parere è l’alunna Sabrina Bavastrelli della classe 3B del Linguistico: “La famiglia che mi ha ospitato a Berlino è stata davvero speciale, mi ha fatto sentire parte della loro vita quotidiana e mi ha introdotto alla cultura locale in modo autentico e caloroso.

“Un’esperienza ricca ed indimenticabile-commenta e conclude il prof. Maio, docente di lingua tedesca del Medi -resa più intensa dall’amicizia e dal legame creatosi con le famiglie ospitanti e con gli insegnanti della scuola franco-tedesca, che dall’accoglienza della prima sera e fino all’ultimo giorno a Berlino, hanno sempre seguito la nostra delegazione in tutte le attività sia all’interno delle classi sia sul territorio”.