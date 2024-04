La città di Barcellona e l’Itt Lssa Copernico hanno omaggiato Federica Mandanici, terza assoluta nel campionato nazionale di Italiano

La città di Barcellona e la comunità scolastica dell’ITT-LSSA Copernico hanno reso omaggio a Federica Mandanici, alunna della classe 1 B informatica, che nella XIII edizione dei Campionati (ex Olimpiadi) di Italiano si è classificata al terzo posto assoluto della categoria junior.

Federica, unica studentessa della provincia di Messina, ha ottenuto questo importante risultato confrontandosi in una prova di produzione scritta con gli altri 79 alunni – provenienti da ogni parte d’Italia e del Mondo – durante la finale nazionale nell’Istituto Superiore Adriano Tilgher di Ercolano dello scorso 18 aprile, dopo una durissima selezione alla quale avevano partecipato oltre 60.000 alunni di 1180 Istituti Superiori di tutta Italia, di alcune Scuole Italiane nel mondo e di alcune Scuole Straniere in Italia; non a caso la manifestazione è meritoriamente inserita nel Programma annuale Valorizzazione delle Eccellenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Gli illustri linguisti e accademici della Crusca, valutato il lavoro di Federica, avevano motivato l’assegnazione del terzo posto assoluto con queste parole: “la giuria evidenzia un’apprezzabile capacità di sintesi. La scrittura si distingue per organizzazione e chiarezza espositiva. I contenuti rielaborano le informazioni di partenza in modo originale attraverso una correttezza formale – grammatica, ortografia, punteggiatura – degna di nota”.

Nella mattinata del 29 aprile nell’aula magna del Copernico l’Assessore all’Istruzione, avv. Viviana Dottore, ha consegnato a un’emozionata ma solare e sorridente Federica una pergamena con la quale il sindaco di Barcellona, avv. Pinuccio Calabrò, e la Giunta “si complimentano per aver dato lustro alla città di Barcellona”. “La città di Barcellona Pozzo di Gotto – ha sottolineato l’assessore Dottore – è contenta di dare il giusto merito e il riconoscimento all’alunna Federica Mandanici, un’eccellenza della nostra comunità”.

L’intera comunità del Copernico, diretta dalla professoressa Angelina Benvegna, ha voluto esprimere a Federica il proprio ringraziamento e il proprio omaggio. L’alunna ha ricevuto in dono un dizionario della lingua italiana, un piccolo presente personale e il momento è stato immortalato con un attestato di merito “per essersi distinta egregiamente nella XIII edizione dei Campionati di Italiano, raggiungendo risultati eccellenti e degni di nota per l’impegno profuso e la dedizione nel percorso di istruzione e formazione. La spontaneità e la solarità con cui Federica ha affrontato le prove ne fanno un esempio per tutti quelli che credono di non farcela. La Nostra comunità educante è orgogliosa del risultato raggiunto e auspica maggiori e più alti successi in futuro”.

Come ha sottolineato la dirigente Benvegna, “Il Copernico è una scuola inclusiva che valorizza le eccellenze e non tralascia nessuno. Da tre anni il nostro Istituto partecipa alle Olimpiadi di Italiano e proprio quest’anno una nostra alunna ha raggiunto questo importante risultato, ma già nelle fasi di istituto e nelle semifinali tutti i nostri alunni avevano raggiunto risultati lusinghieri che li collocavano al di sopra della media nazionale. Il merito è dunque del lavoro di squadra che si compie ogni giorno e per questo un ringraziamento va a tutto il personale docente, ausiliario, tecnico e amministrativo, ai preziosissimi assistenti tecnici, a tutti i docenti di lettere e in particolare a Carmen Cicciari, Patrizia Pirri e Pierino Venuto che hanno coordinato il progetto di partecipazione ai Campionati di Italiano”.

Con dolcezza e con grande umiltà Federica ha ringraziato tutti: “Non credevo di raggiungere questi risultati! – ha detto sorridente ed emozionata dinanzi alla mamma che la osservava dalla prima fila – Ringrazio la mia famiglia, la dirigente, tutti i docenti e in particolare la professoressa Cicciari. Lì a Ercolano sono stata la più piccola fra i finalisti e la gioia è stata tanta nel confrontarmi e nello stringere legami con miei coetanei di ogni parte d’Italia”.