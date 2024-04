Taekwondo, sono state un successo per la Tiger’s Den le trasferta di Tallin in Estornia e Roma

E’ stata una settimana impegnativa, ma ricca di soddisfazioni, quella trascorsa dagli atleti e dai tecnici della Tiger’s Den Barcellona, divisi tra la partecipazione al torneo internazionale “President Cup” di Tallin in Lettonia ed i Campionati italiani senior categorie olimpiche ed i Campionati italiani juniores in programma a Roma.

Nella prestigiosa President Cup che si è svolta a Tallin (Estonia) la squadra cadetti, accompagnata dal maestro Giuseppe Sottile, ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella categoria 33 kg con il bravissimo Nino Perroni, studente dell’Istituto Ettore Maiorana di Milazzo. Sfortunata la prova delle due quotatissime cadette, entrambe non ancora in perfette condizioni fisiche, la campionessa italiana Clio Sottile (fuori al secondo turno) ed Elena Fazio.

La squadra senior, composta dal nazionale Giuseppe Foti e da Nouhaila Ammour, Martina Calabrò e Alex Cassata, ed accompagnata dal maestro Fabio Sottile e dal preparatore atletico Antonio Perdichizzi, si trovava contemporaneamente a Roma per i campionati italiani senior categorie olimpiche che quest’anno si svolgevano nel ristrutturato palazzetto dello sport di Piazza Apollo d’Oro.

Eccezionale il risultato della giovane marocchina Nouhaila Ammour che, dopo il secondo posto ai campionati italiani e alla Coppa Italia dello scorso anno, ha conquistato un’altra medaglia d’argento anche nella 67 kg categorie olimpiche (solo 4 anziché 8), cedendo in finale contro l’atleta della nazionale italiana Natalia D’Angelo.

Nella 58 kg maschili, si è registrata l’eccellente prestazione di Peppe Foti che, di rientro da uno stop di 6 mesi a causa di un brutto infortunio, ha sbaragliato letteralmente i primi tre avversari cedendo di misura nei quarti contro il campione italiano Teo Del Vecchio, in un incontro tiratissimo fino alla fine che si è deciso negli ultimi 5 secondi.

Buone le prestazioni di Martina Calabrò nella 49 kg femminili e di Alex Cassata nella 80 kg maschili, entrambi fuori al secondo incontro, dopo aver battuto brillantemente il primo avversario.

La terza medaglia, ed il secondo pesante argento, è arrivato dalla squadra juniores. A conquistarla, nella categoria 68kg, é stato il sedicenne Massimo Magazù, studente del Liceo scientifico Galileo Galilei di Spadafora. Nei primi tre incontri Massimo ha sfoderato una prestazione formidabile, battendo tre avversari quotatissimi e non sbagliando nulla fino alla finale, quando, a causa di un piccolo break di lucidità, si è visto sfuggire il risultato, nonostante l’evidente superiorità tecnica.

Sfortunata la prestazione di Joseph Barresi che, nella categoria 63 kg, dopo aver superato senza problemi il primo avversario, era costretto a ritirarsi per un infortunio alla spalla.

Nulla da fare per Greta D’Amico che, nella 55 kg femminili, é costretta a cedere il passo alla brava Lucia Pezzolla, poi laureatasi campionessa italiana.

“Se siamo soddisfatti? Lo siamo moderatamente. A Tallin – hanno dichiarato i maestri Giuseppe e Fabio Sottile – ci aspettavamo qualcosa in più con le nostre bravissime cadette: Clio Sottile ed Elena Fazio. Ottimo il risultato di Nino Perroni. Purtroppo uscendo in semifinale ci siamo lasciati sfuggire la qualifica per i campionati europei. Nouhaila è una grande conferma ed è in costante crescita. Bisogna considerare che ha dovuto gareggiare in una categoria il cui limite di peso è abbastanza superiore al suo, ossia 62 kg. Siamo contenti anche del rientro di Peppe Foti, che ha sfoderato una prestazione da vero campione. Entusiasti infine, ma con un pizzico di amaro in bocca, per l’argento di Massimo Magazù, atleta che nell’ultimo anno sta crescendo tantissimo e che ha prospettive straordinarie”