I festeggiamenti di san Francesco di Paola e il legame con Barcellona Pozzo di Gotto

Dal 20 al 29 aprile 2024 la parrocchia di San Francesco di Paola, retta dall’Amministratore parrocchiale frate Antonino Gulisano, coadiuvato da frate Antonino Bono, ha festeggiato il santo eponimo con una serie di eventi culminati domenica 28 con le Celebrazioni Eucaristiche, la più importante delle quali, con la presenza delle autorità civili e militari, è stata presieduta dal frate Francesco Furore. In serata la processione del simulacro del Santo, realizzato nel 1907 dallo scultore barcellonese Matteo Trovato (1870-1949), autore di tantissime statue in cartapesta per le chiese della città e dei paesi vicini. Tra gli eventi in onore del santo da segnalare l’esibizione, la sera del 26, del coro parrocchiale “Charitas”, diretto da Carmelo Torre, accompagnato all’organo da Manuel Giordano, con brani alla fisarmonica di Fabio Siracusa. Il programma è stato incentrato principalmente su canti legati alla figura di san Francesco, la cui vita è stata letta tra un canto e l’altro da alcuni coristi.

La chiesa di san Francesco di Paola, costruita nel 1948 ed aperta al culto nel 1954, è stata edificata in sostituzione della vecchia chiesa, che dalle fonti risulta esistente nel 1736. Ancor oggi in piedi, seppur trasformata in magazzino, si trova poco distante dalla chiesa nuova, in via San Francesco di Paola. La nuova chiesa custodisce alcune reliquie appartenenti a san Francesco.

La città di Barcellona Pozzo di Gotto possiede un legame particolare con san Francesco di Paola (1416-1507), perchè il santo calabrese, secondo alcune fonti, aveva dei parenti a Pozzo di Gotto, in quanto il padre era originario di queste zone.

Nelle biografie ufficiali si legge che san Francesco era figlio di Vienna da Fuscaldo e di Giacomo Martolilla, la cui famiglia proveniva da Cosenza e ancora prima originaria di Messina. In effetti sembra che Martolilla fosse un soprannome, e il cognome era d’Alessio.

A tal proposito c’è una fonte storica, costituita da un libro del monsignor Giuseppe Maria Perrimezzi, che nella «Vita di S. Francesco di Paola» edita a Venezia nel 1818, scriveva: «Il suo arrivo in Milazzo fu allo spirare del mille quattrocento sessantaquattro; ma la fondazione del monistero non fu che nel mille quattrocento sessantacinque appena incominciato. Nel tempo intermedio tra il suo arrivo, e la suddetta fondazione, è tradizione tra quella gente, ch’egli portato siasi più volte in un luogo, ivi vicino, che Pozzo di Goto tien nome, dove i suoi congiunti della famiglia Alessio si ritrovavano.»

Giuseppe Maria Perrimezzi, nato proprio a Paola il 17 dicembre 1670, era un frate minimo, maestro di sacre dottrine, promosso al soglio vescovile nel 1706 e, prima di essere trasferito ad Oppido, fu Vescovo nella Diocesi di Ravello e Scala.

Un autore milazzese contemporaneo, Francesco Ruvolo, ha trascritto e commentato un antico manoscritto, «Melazzo Sagro 1692/1698» (Sikronos, Milazzo, 1996), scritto dal frate Cappuccino Francesco Perdichizzi. A pagina 42 leggiamo un testo un poco diverso, ma concordante sul legame col territorio milazzese: «Circa il felice avvento del glorioso Patriarca S. Francesco di Paola in Melazzo, i scrittori non concordano, poiché altri vogliono che sia venuto a vedere le sue genti della sua famiglia d’Alessio, da’ quali discendea, altri dicono per dilatare la sua Religione nell’isola; altri che fosse stato chiamato da’ melazzesi.»

Lo storico barcellonese Filippo Rossitto (1807-1979) lo inserisce al primo posto nel suo elenco dei personaggi pozzogottesi e cita come fonte proprio il testo del Perrimezzi. A pag. 120 scrive: «Il suo arrivo in Milazzo fu nel 1464 già spirante, ma la fondazione del Monastero non fu che nel 1465 allora cominciato. In questo tempo che tramezzò del suo arrivo alla suddetta fondazione è tradizione fra quella gente ch’egli portatosi fosse più volte in un luogo ivi vicino, che Pozzo di Goto tien nome, dove i suoi congiunti della famiglia Alessio trovavansi.» (Crupi, Messina, 1911).