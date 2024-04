Cantieri di lavoro, il consigliere Tommaso Pino denuncia l’esclusione del Comune da alcuni progetti regionali

Il comune di Barcellona P.G., secondo quanto sostenuto dal capogruppo di Forza Italia Tommaso Pino, sarebbe stato escluso dal finanziamento di 492.000 € relativo ai cantieri di lavoro per disoccupati, predisposti dall’Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro.

Come riferisce il consigliere d’opposizione alla giunta Calabrò, “la motivazione dell’esclusione è da ricercare nel notevole ritardo con cui il Comune di Barcellona P.G. ha presentato la domanda di partecipazione alle relative manifestazioni di interesse”. Tali domande assegnavano la priorità nella graduatorie in base all’ordine di invio della documentazione.

Stessa sorte sarebbe toccata per i cantieri di servizi, con l’aggravante sostenuta dal consigliere Tommaso Pino, che il Comune di Barcellona P.G, oltre ad aver presentato con notevole ritardo l’istanza di finanziamento, ha redatto tale richiesta in maniera incompleta, senza l’indicazione dei nomi dei cantieri, del luogo di svolgimento e dell’importo richiesto.

“E’ stata dunque stata vanificata – afferma il capogruppo di Forza Italia – la duplice opportunità di far lavorare decine di disoccupati e di ammodernare le nostre strade, procedere ad un’accurata pulizia di strade, ville e aiuole e manutenzione le strutture comunali. In particolare i cantieri di lavori avrebbero riguardato la manutenzione stradale e delle relative pertinenze dei quartieri di S. Antonino, San Paolo, Acquaficara e del centro città”. Il consigliere Pino sottolinea come si tratterebbe dell’ennesima disattenzione dell’amministrazione Calabrò, che ha portato alla perdita di un finanziamento destinato alla città, insieme a quelle già segnalate in passato del gruppo di Forza Italia, ormai all’opposizione dal febbraio 2023.