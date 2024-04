Novara di Sicilia, il sindaco Bertolami non abbassa la guardia sul cantiere della S.S. 185

Il sindaco di Novara di Sicilia, Gino Bertolami, non abbassa la guardia, dopo aver concluso lo sciopero della fame per sollecitare i lavori sul cantiere per il ripristino della viabilità sulla S.S. 185 tra il centro collinare e la costa ionica della provincia di Messina.

Il primo cittadino sta seguendo con attenzione l’attività della ditta incaricata dall’Anas, ma sta chiedendo la realizzazione di una bretella o una corsia provvisoria in attesa del completamento dei lavori di riqualificazione. Ecco le sue dichiarazioni: