L’on. Bernadette Grasso apre la campagna elettorale per le Europee a Terme Vigliatore

La deputata regionale Bernadette Grasso, sindaco di Capri Leone e candidata alle prossime elezioni europee 2024, ha incontrato gli elettori di Terme Vigliatore, accogliendo l’invito del componente della segreteria provinciale di Forza Italia Fabio Crinò.

Nel suo dialogo ha affrontato alcuni temi caldi per il territorio, tra cui la questione della viabilità e della mobilità, sottolineando l’importanza del ponte di Messina, per dare continuità di collegamento tra la Sicilia e l’Europa. A livello territoriale, la Grasso ha ricordato il lavoro avviato per la creazione di un punto di aggregazione per i giovani attraverso la creazione di un oratorio, colmando un vuoto nel territorio di Terme Vigliatore.

Fabio Crinò ha espresso la sua soddisfazione per la partecipazione alla manifestazione: “La presentazione del candidato alle europee Bernadette Grasso è stato un importante momento di confronto con il territorio, presso l’auditorium della parrocchia Santa Maria delle Grazie, ospiti di padre Salvatore Catalfamo, alla presenza di numerosi sindaci del comprensorio. Erano in sala il Sindaco di Novara di Sicilia Gino Bertolami, quello di Rodì Milici Eugenio Aliberti, il candidato A sindaco di Falcone Carmelo Paratore ed i rappresentanti di vari comuni tra cui il vice presidente del consiglio di Terme Vigliatore Chiara Raissa Crisafulli e il consigliere comunale di Barcellona Pozzo di Gotto, Fabiana Bartolotta, insieme al dirigente regionale Ricciardo ed al coordinatore di Forza Italia a Terme Vigliatore Gino Crisafulli.

Abbiamo raccolto a margine dell’incontro le sue dichiarazioni.