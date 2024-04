L’assessore regionale Marco Falcone a Barcellona: “Sul ponte del Mela, la Regione ha fatto la sua parte”

L’assessore regionale Marco Falcone ha incontrato gli elettori di Forza Italia del comprensorio tirrenico con tappe a Montalbano Elicona, Mazzarrà Sant’Andrea e Barcellona Pozzo di Gotto.

Presso il comitato elettorale di via Garibaldi abbiamo raccolto le sue dichiarazioni anche sulla vicenda del ponte da ristrutturare sul torrente Mela, dopo le parole del sindaco metropolitano Federico Basile, sulle modalità di progettazione dell’intervento: “Ci siamo sostituito alla Città Metropolitana che non aveva risorse ed abbiamo creato le condizioni per la realizzazione dell’opera. Non ci interessano le polemiche, ma dare risposte ai cittadini”.

Ad accompagnare il candidato alle Europee nel suo tour messinese c’era il deputato nazionale Tommaso Calderone, insieme ai sindaci del comprensorio espressione della sua area politica, da Gianni Pino di San Filippo del Mela a Nino Todaro di Montalbano Elicona, fino a Carmelo Pietrafitta di Mazzarrà Sant’Andrea, insieme ai coordinatori di Barcellona del partito Gianluca Sidoti e Domenico Crinò.