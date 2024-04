Barcellona: tagliati alcuni dei pini di piazza Falcone Borsellino, dopo la relazione degli agronomi: saranno piantati altri alberi

Sono iniziati gli interventi di messa in sicurezza della piazza Falcone Borsellino, su cui si affaccia il Tribunale di Barcellona ed il PalAlberti per l’evidente pericolo rappresentato dalla radici e dagli alberi di pino che sono presenti nella zona.

L’amministrazione comunale, sulla base della relazione degli agronomi incaricati di valutare il pericolo rappresentato dagli alti arbusti per automobilisti e pedoni in transito nella zona, ha dato mandato ad una ditta specializzata di tagliare i pini che si trovano a ridosso di un immobile di recente fabbricazione, che si erano inclinati pericolosamente con l’impossibilità di intervento sulle radici che avevano sollevato il manto stradale in più punti e che avevano reso impraticabile il marciapiede. I pini erano stati posizione negli anni ’80, ma col il passare del tempo sono diventati un problema che coloro che frequentano quelle zone, tra operatori della Giustizia, studenti e cittadini.

Le foto che pubblicate, rilanciata sui social dal movimento Città Aperta, sono state pubblicate da Mirko Currò, ed hanno innescato la preoccupazione sulla possibilità di privare la città di un polmone verde. “Chiederemo l’accesso agli atti – ha dichiarato il capogruppo Antonio Mamì – per consultare la relazione degli agronomi ed accertare se veramente non c’era possibilità di salvare gli arbusti, garantendo la sicurezza. Allo stesso modo chiederemo che al più presto vengano piantumati nuovi alberi per non cancellare una della poche zone a verde rimasta in città”.

Il sindaco Pinuccio Calabrò e l’assessore al verde Giuseppe Benvegna hanno confermato la redazione di un progetto che prevede la piantumazione di nuovi alberi al posto dei pini, che secondo gli agronomi interpellati, non era più possibile mantenere in quella posizione. “Nel corso dell’ultimo periodo sono stati fatti diversi sopralluoghi da parte degli esperti, che hanno prodotto una relazione con cui si confermava la necessità di intervenire con l’abbattimento degli arbusti. Gli agronomi adesso procederanno all’analisi sulla stabilità di tutti i pini della zona e indicheranno da quale tipologia di albero saranno sostituiti quelli che dovranno essere abbattuti, perchè le radici sono ammalorate e non più in grado di garantire l’equilibro dei pino, sopportandone il peso sempre maggiore aumentato nel corso degli anni”. Nella progetto è prevista anche la riqualificazione dei marciapiedi e delle aiuole presenti sulla piazza Falcone – Borsellino.