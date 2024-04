Barcellona, continua l’emorragia di personale dal Cutroni Zodda ad altri presidi: sei O.S.S. trasferiti per un mese a Patti

Sei O.S.S. operatori socio sanitari, in servizio presso l’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona, sono state trasferite in mobilità temporanea per un mese presso il presidio di Patti.

La notizia è stata diffusa dal sindacato di categoria Fials Messina: “Con queste nuove 6 disposizioni è palese che neanche a maggio 2024 aprirà la riabilitazione al Cutroni Zodda di Barcellona. La Fials ha già fatto ricorso al giudice per le prime sei disposizioni del mese scorso ed a fine aprile avremo udienza. Ha dato mandato al proprio avvocato Alberto Barbera di ricorrere al giudice anche per questi ultimi 6 trasferimento, poiché è palese la violazione sindacale per vari motivi: oltre alla mancata informativa, vi è la mancata graduatoria, dove eventualmente attingere per le mobilità d’ urgenza. Inoltre manca l’urgenza del provvedimento, poiché si stanno coprendo vuoti di organico e non improvvise carenze di personale. Il management aziendale ha avuto più di un mese di tempo per poter assumere altro personale, attingendo dalle graduatorie ancora vigenti, ma ha invece scelto di creare ulteriori disagi al presidio ospedaliero di Barcellona. Il personale del Cutroni Zodda, con molto affanno e soprattutto con tanta dedizione e spirito di sacrificio ed appartenenza, sta cercando di alzare la china e dare nuova linfa al presidio che ormai è abbandonato a se stesso, senza neanche un dirigente sanitario di presidio che ormai, da circa un anno ad oggi, è presente al comando di regia solo una volta alla settimana. Tutto questo ci lascia basiti e sconcertati poiché non si intravede una vera svolta del presidio ospedaliero di Barcellona, che possa dare realmente assistenza sanitaria alla numerosa utenza del comprensorio. Noi vigileremo sempre e con costanza affinché chi ha in mano il destino dell ospedale possa invertire la rotta del continuo depauperamento”.