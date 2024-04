Torna domani l’appuntamento con il “Rodi Milici Music Fest”, giunto alla terza edizione

E’ stato confermato per domani 25 aprile 2024 l”appuntamento con il “Rodi Milici Music Fest” giunto alla terza edizione, allestito presso il centro polisportivo Iarrisi in via trazzera a Milici.

L’ideatore dell’evento Davide Munafó insieme ai ragazzi dell’associazione culturale “Milici ieri oggi e domani” ha lavorato per la perfetta riuscita della manifestazione.

Lo start è previsto alle 11, nel corso della giornata si potrà già godere di un’ottima musica live con le esibizioni dei seguenti gruppi The Skunk’s Dream, Beeswax, Dardania, Vanilla, Old Fire e Free jam session ed il dj set. Ospiti dell’iniziativa sono i Babil on suite, gruppo catanese che proporrà un’interessante performance. Ci sarà inoltre libero accesso ai campi di calcetto e tennis, con un punto ristoro, gestito dai ragazzi dell’Alfa2 di Terme Vigliatore.