Santa Lucia del Mela ospita la finale regionale del Pulcino d’oro, riservata alla categoria Pulcini

Lo stadio comunale “Gaetano Scirea” di Santa Lucia del Mela ospiterà per il secondo anno consecutivo la finale regionale del Pulcino D’oro Sicilia.

La manifestazione, fortemente voluta dall’Assessore allo Sport del Comune, Benedetto Merulla, si svolgerà nei giorni 26-27-28 aprile e sarà riservata alla categoria Pulcini (nati negli anni 2013/2014).

Sono 24 le squadre provenienti dalle provincia di Messina, Palermo, Catania ed Agrigento invitate a partecipare al torneo, che assegna un posto per la finale nazionale in programma a giugno a Levico Terme in Trentino Alto Adige. L’organizzazione è stata affidata anche per questa edizione alla società partner Vivi Don Bosco.

Ad arricchire il programma dell’evento ci sarà la presenza di una delle leggende della Juventus, Alessio Tacchinardi, che presenzierà alla conferenza di presentazione del Pulcino D’ Oro, in programma sabato 27 in Piazza Milite Ignoto alle ore 10,30.