Messina, a fuoco il tetto di un’abitazione civile a Giampilieri marina: intervento dei Vigili del Fuoco

I Vigili del fuoco del Comando di Messina, ieri sera, intorno alle ore 22:50, sono intervenuti a Giampilieri marina, in via Nazionale, per un incendio copertura (tetto) di una abitazione civile.

La squadra 1a, prontamente Intervenuta sul posto dalla sede centrale ha immediatamente attaccato l’incendio per evitare la propagazione delle fiamme agli edifici vicini, fiamme che, dalla canna fumaria si erano propagate, prima dell’arrivo della squadra VVF su buona parte del tetto.

Per estinguere l’incendio è stato necessario l’uso congiunto di più mezzi VF, autopompa serbatoio (APS), autobotte pompa (ABP), autoscala (AS) e pick-up con modulo antincendio. Non risultano né feriti ne intossicati.

Le squadre VVF che sono state coordinate dal capo squadra Lo Faro dopo avere estinto l’incendio ed eliminato ogni pericolo, intorno alle ore 2:00, hanno fatto rientro in sede. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Giampilieri marina.