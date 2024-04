Ju-Jitsu: “Piccoli Samurai in Trasferta” della Dai-ki Dojo Barcellona alla Coppa Primavera 2024

Sabato scorso presso il PalaBattiati a Catania si è svolta la Coppa Primavera di Ju-Jitsu, un’edizione spettacolare ed entusiasmante, un vero e proprio ‘spot’ per le discipline marziali ed in particolare per il Ju Jitsu targato Dai-Ki Dojo.

Oltre 450 bambini e ragazzi dai tra 5 ed 12 anni divisi in tre turni, erano presenti alla gara all’insegna del divertimento per i piccoli jutsuka che hanno preso parte alla manifestazione. Tra questi anche tutti i piccoli allievi della Dai-ki Dojo Barcellona del Maestro Alessandro Bengala che hanno preso parte alla manifestazione:

1°turno: Greta Messina, Gabriel Messina, Marisol Donato, Marco Crifò, Marianna Natoli, Giuseppe Iannelli, Francesco Zaccone, Diego Aliquò, Mattia iarrera, Stefano Mara, Gerisol Hyseni, Azzurra Bengala, Aurora Bengala. 2°turno: Arbion Fregjaj, Silvio Cambria, Emma Milone, Ilaria Oieni, Riccardo Aliquò, Liana Hyseni, Guglielmo Iannelli, Francesco Torre, Thomas Lo Giudice, Antonino Benvenga, Thomas Torre. 3°turno: Leonardo Abramo, Giulia Candita, Cristina Cutrupia, Simone De Pasquale, Karim Donato, Marco Gueli, Domenico La Scala, Anthony Miano, Anna Oieni, Luca Parlog, Nikolas Baglione, Sara Zumbo, Alessandra Bengala.

Svolgendo delle prove di grande abilità tecno-pratiche, hanno realizzato ottimi risultati dimostrando di essere preparati al progetto che il maestro stesso sta portando avanti da tempo, inserirli già da piccoli nel circuito dell’agonismo che li formerà nel carattere e nell’abilità. La trasferta si è rivelata un vero successo ed un entusiasmante evento che ha messo tanta voglia di crescere e migliorare in tutti i partecipanti e nei genitori stessi che hanno accompagnato questi piccoli samurai. Nella foto gli allievi della Dai-Ki Dojo Barcellona con il M° Alessandro Bengala.