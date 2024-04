Crisi idrica a Barcellona, le disposizioni del Comune per limitare lo spreco di acqua in città

Il sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò ha firmato l’ordinanza con cui, davanti all’emergenza idrica sancita dalla Regione, si invita tutta la cittadinanza, su tutto il territorio comunale, ad adottare alcuni comportamenti virtuosi per limitare lo spreco d’acqua.

L’iter del provvedimento è stato seguito dall’assessore alla Protezione civile Salvatore Coppolino, partendo dalla constatazione che permane lo stato di criticità delle risorse idriche disponibili ad uso potabile, in considerazione di un inverno poco piovoso e che, per l’approssimarsi della stagione estiva, data l’esperienza degli anni passati, è prevedibile un incremento dei consumi di acqua potabile, anche in conseguenza di condizioni metereologiche sfavorevoli.

Il provvedimento, con decorrenza immediata e sino al termine della criticità idrica che sarà comunicata con eventuale revoca della presente ordinanza, e comunque sino alla data massima del 31 Ottobre 2024, prevede il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per: