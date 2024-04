Si chiude oggi la stagione del Barcellona Basket con la gara di Lucera

Il Barcellona Basket, con alcune assente per infortunio, affronta oggi a Lucera l’ultima gara di una stagione che ha visto la società giallorossa raggiungere traguardi importanti nella prima stagione di serie B interregionale.

La salvezza raggiunta con largo anticipo, grazie all’accesso ai play-in silver, dopo aver conquistato vittorie prestigiose contro Orlandina e Viola Reggio Calabria, adesso in corsa per un posto nella prossima serie B nazionale. Il traguardo più importante è stato quello di aver riportato entusiasmo tra i tifosi con una medie di oltre 1.500 spettatori a partita, con punte di duemila nei derby più sentiti e nella gara decisive del campionato. La stagione che si conclude oggi è servita anche per fare esperienza a tutti i livelli, societario e tecnico, e sarà messa a frutto nella prossima stagione.

L’ultima giornata decreterà la formazione che farà compagnia al Basket School Messina nella griglia dei playoff, con il Milazzo responsabile del suo destino, perchè con una vittoria a Marigliano raggiungerebbe l’Avellino, superandolo per il bilancio positivo negli scontri diretti.