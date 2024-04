La Nuova Igea Virtus impegnata oggi nell’ultima trasferta sul campo della Sancataldese

Ultima trasferta stagionale per la Nuova Igea Virtus, che oggi pomeriggio alle 15 affronta la Sancataldese, allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo.

Per i giallorossi è una gara senza obiettivi di classifica, ma la squadra ci tiene a chiudere al meglio la stagione, provando a conquistare il massimo dei punti nelle ultime due gare del campionato. La Nuova Igea Virtus incontra una Sancataldese ancora a caccia dei punti della matematica salvezza e non sarà certo una gara semplice per formazione del tecnico Francesco Di Gaetano.

Ricordiamo che domenica prossima Longo e compagni osserveranno un turno di riposo imposto dal calendario, per poi chiudere la stagione al D’Alcontres Barone il prossimo 5 maggio nella gara contro la F.A. Reggio Calabria, in quella che si preannuncia una festa per tutti coloro che seguono con passione la compagine giallorossa.