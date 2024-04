Riaperto il cantiere sulla SS 185: il sindaco di Novara di Sicilia, Gino Bertolami, ha sospeso lo sciopero della fame

A seguito dello sciopero della fame, posto in essere dal dott. Girolamo Bertolami, sindaco del

Comune di Novara di Sicilia, per protestare contro l’inerzia relativa ai lavori della S.S. 185 al Km.

31+800 nel territorio di Francavilla di Sicilia e alla manifestazione spontanea di protesta dei cittadini novaresi, di Fondachelli Fantina e dei paesi limitrofi che si è svolta sabato 13 aprile, ci sono state importanti novità.

Martedì, 16 aprile, il sindaco, dott. Girolamo Bertolami, su consiglio del medico, ha interrotto

lo sciopero della fame, nonostante i numerosi dubbi sull’effettivo inizio dei lavori, già paventato per il lunedì.

Mercoledì, 17 aprile i lavori al Km 31 sono finalmente iniziati, come raccontato dal Primo cittadino (CLICCA QUI), che si è recato sui luoghi ad effettuare un sopralluogo. I tecnici presenti (ANAS e Ditta appaltatrice) hanno chiarito le modalità di intervento. In una prima fase si procederà alla messa in sicurezza del costone roccioso a monte, che sarà effettuato da una ditta di esperti rocciatori, per consentire che i lavori a valle si svolgano in massima sicurezza; contemporaneamente la ditta appaltatrice si occuperà di predisporre una pista per raggiungere la zona da consolidare e poter completare successivamente l’intervento previsto.

Nella giornata del 19 aprile 2024, facendo seguito alla convocazione in Prefettura, si è svolto un incontro alla presenza del Vice-prefetto dott.ssa M. G. Ciriago, al quale hanno partecipato oltre al sindaco Bertolami, il sindaco di Francavilla di Sicilia, dott. Vincenzo Pulizzi, il delegato dell’ANAS, ing. Fabio Sgarrella. Da questa riunione è emersa la chiara volontà di tutte le parti a voler ripristinare, nel più breve tempo possibile, le condizioni ideali per garantire la mobilità ai cittadini. Dopo la messa in sicurezza del costone roccioso a monte, che prevede inoltre, la realizzazione di un muro di contenimento, si prospetta l’allargamento della carreggiata per consentire il transito, a senso unico alternato, regolato da impianto semaforico, a veicoli fino a 3,5 tonnellate.

In conclusione la Vice-prefetto, dott.ssa Ciriago ha invitato le parti a ritornare nella stessa sede, giorno 22 maggio c.a. per monitorare lo svolgimento e l’avanzamento dei lavori.

Il Sindaco Bertolami dichiara: “Ringrazio la Prefettura per aver voluto attenzionare questa complicata situazione che reca un grave disagio a tutta la comunità novarese e all’intero circondario. Mi auguro che i lavori possano svolgersi celermente. Le nostre comunità non possono più continuare a subire i danni che derivano da una viabilità così gravemente compromessa. Infine, vorrei nuovamente ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicini durante lo sciopero della fame manifestandomi la loro solidarietà. La mia intenzione è quella di continuare a vigilare affinché, considerate la sua rilevanza e la bellezza nella quale è immersa, la S.S. 185 torni ad essere l’importantissimo collegamento tra costa tirrenica e costa ionica.”