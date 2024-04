Barcellona, disposta la chiusura del cavalcavia di via Battifoglia sull’autostrada A20: caduti calcinacci durante i lavori di manutenzione

Il sindaco di Barcellona, Pinuccio Calabrò, su richiesta del Cas ha disposto la chiusura temporanea del cavalcavia di via Battifoglia sull’autostrada A20 Messina Palermo, dove erano in corso lavori di manutenzione disposti dopo il sequestro del manufatto disposto nel 2020 dal tribunale di Barcellona.

I dirigenti del Cas hanno inviato una nota alla Città Metropolitana di Messina, proprietaria della strada ed al Comune di Barcellona, segnalando la criticità emersa durante l’esecuzione dei lavori. Gli operai avrebbero notato una sospetta caduta di calcinacci e per precauzione la ditta ha chiesto l’intervento del Consorzio autostrade siciliane. Il sindaco di Barcellona, nell’attesa del provvedimento della Città Metropolitana, ha così immediatamente disposto la chiusura al transito del cavalcavia n.13 per il periodo necessario al completamento dei lavori di messa in sicurezza, ipotizzato in circa due settimane. I collegamenti con la zona di Spinesante sono comunque garantiti dalla via Eolie e dalla via del Mare.