Morte nel cantiere del viadotto Messina, si va a processo per il tragico caso Salvatore Ada

Ieri mattina, si è conclusa con due rinvii a giudizio l’udienza preliminare per il tragico incidente sul lavoro che portò alla morte di Salvatore Ada, l’operaio 55enne deceduto il 12 ottobre del 2021 nel cantiere del viadotto Ritiro a Messina.

Il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Messina Dott.ssa Arianna Raffa – dopo alcune ore di camera di consiglio – ha emesso la decisione rinviando a giudizio l’ingegnere D.A. n.q. di direttore e datore di lavoro e il geometra N.B. quale responsabile anche per la sicurezza del cantiere. Entrambi sono imputati di omicidio colposo.

Sono state, inoltre, accolte le costituzioni delle parti civili formulate nell’interesse dei familiari e congiunti dell’operaio Ada Salvatore, assistiti dagli avvocati Carmelo Mostaccio, Giuseppe Ciminata, Filippo Mangiapane e Vincenzina Colaci.

I due imputati sono invece rappresentati dal legale Carlo Morace di Reggio Calabria.

L’incidente è avvenuto il 12 ottobre 2021 in un’area attigua al cantiere di costruzione del viadotto Ritiro, sulla tangenziale messinese dell’Autostrada A20 Messina Palermo. Salvatore Ada è morto dopo essere rimasto schiacciato da un blocco di cemento durante delle operazioni di carico su un mezzo pesante. Subito fatali le ferite riportate dall’uomo come messo in evidenza dall’esame autoptico.