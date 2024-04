Sospeso dai pubblici uffici il vice presidente della Regione, Luca Sammartino, coinvolto in un’inchiesta della Procura di Catania

Ha rimesso il suo mandato di assessore regionale e vice presidente della Regione Luca Sammartino, deputato della Lega, convolto nell’inchiesta della Procura di Catania che ha portato a 11 misure cautelari nei confronti di politici, funzionari comunali ed imprenditori, accusati a vario titolo di scambio elettorale politico – mafioso, estorsione aggravata dal metodo mafioso, corruzione aggravata, istigazione alla corruzione e turbata libertà degli incanti.

Il vice presidente della Regione è stato sospeso per un anno dai pubblici uffici per corruzione aggravata, nell’ambito dell’operazione antimafia “Pandora”, che ha concluso l’indagine, coordinata dalla procura di Catania e condotta dal Nucleo investigativo tra il 2018 e il 2021, sugli accordi illeciti tra alcuni amministratori del Comune di Tremestieri Etneo ed elementi vicini alla cosca mafiosa «Santapaola-Ercolano», riguardanti l’elezione nel 2015 dell’attuale sindaco Santi Rando, a cui è stata applicata la misura degli arresti in carcere per scambio elettorale politico-mafioso e corruzione aggravata. Nella lente d’ingrandimento è finita anche la gestione affaristica del comune etneo.

La nota di Sammartino

“Ho scritto una nota al presidente della Regione, Renato Schifani – afferma l’on. Luca Sammartino – per rimettere l’incarico di assessore regionale e vice presidente della Regione dopo essere stato raggiunto da misura cautelare interdittiva in relazione a un’ipotesi di reato lontana nel tempo. Ringrazio il presidente per la fiducia dimostrata nei miei confronti e per il lavoro svolto fin qui. Tengo a sottolineare che non sono coinvolto in ipotesi di reato di mafia né di voto di scambio. sono sereno e certo che emergerà la mia totale estraneità ai fatti, risalenti a 5 fa, che con stupore leggo mi vengono contestati. Resto fiducioso, come sempre ho dichiarato e non cambierò mai idea, nei confronti del lavoro della magistratura. Continuerò a servire la mia comunità e il mio territorio svolgendo la mia attività politica e di parlamentare regionale”.