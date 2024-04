Al Parco Corolla il 20 e 21 aprile 2024 appuntamento con il benessere e la bellezza: torna il Corolla Wellness

Sabato 20 e domenica 21 aprile si svolgerà al Parco Corolla la quarta edizione del Corolla Wellness, la fiera del benessere che sarà allestita al 1° piano della galleria, in collaborazione con i più noti centri estetici non solo della provincia di Messina.

Gli stand saranno aperti nelle due giornate dalle 10:30 alle 20, per mostrare le nuove tendenze nel settore del benessere, dell’estetica e della bellezza.

L’evento è stato presentato nel corso di una conferenza stampa moderata dal giornalista Gianfranco Cusumano in cui sono intervenuti Santi Grillo, direttore del Parco Corolla; Giuseppe La Spada, neo direttore creativo del Parco, Elisa Calcagni, make up artist che insieme al fotografo Giovanni Puliafito e al team di parrucchieri Puccio & Franco hanno curato lo shooting della campagna di comunicazione con le modelle Nina Grasso e Roberta Cardullo.

“In questa nuova edizione dell’evento dedicato alla bellezza – ha sottolineato Grillo – abbiamo voluto allargare il campo d’azione, coinvolgendo anche realtà del settore provenienti da fuori provincia, con l’obiettivo di rendere questa iniziativa a carattere regionale, coprendo un vuoto in questo specifico settore. L’iniziativa sarà gratuita ed imperdibile non solo per gli operatori del settore, ma soprattutto per i visitatori, che potranno scoprire e provare gratuitamente tutte le novità e i trattamenti di ultima generazione, grazie anche a servizi tecnologici innovativi. Saranno a disposizione dei partecipanti operatori esperti e qualificati, rappresentativi del mondo del benessere e della bellezza, i quali offriranno consulenze personalizzate, consigliando i trattamenti più adatti alle specifiche esigenze, considerando sesso, età e caratteristiche della pelle”.

“Il Corolla Wellness – ha aggiunto il Direttore Creativo Giuseppe La Spada – si propone di promuovere una visione integrata del benessere, comprendendo non solo l’aspetto estetico, ma anche il benessere fisico e mentale. Curare il proprio corpo non è solo una questione di estetica, ma anche di salute e autostima”.

Sarà inoltre allestita un’area palco in cui, nelle due giornate dell’evento a partire dalle 11:00, le aziende presenti realizzeranno esibizioni e dimostrazioni dal vivo dei propri prodotti e trattamenti.

Tra le novità dell’edizione di quest’anno sarà allestito un corner dedicato alle ultime novità dell’azienda Ghd (in collaborazione con il salone partner Puccio & Franco), permettendo ai partecipanti di provare in anteprima le innovazioni nel settore dell’hairstyling.

Ai primi mille visitatori del Corolla Wellness, che si registreranno al desk allestito all’ingresso degli stand sarà donato un esclusivo “Welcome Kit”. Una borsa ecologica in cotone riciclato con all’interno una serie di vantaggi e promozioni offerte dalle aziende che partecipano all’evento da sfruttare successivamente nelle singole attività. Un dono che il Corolla intende fare per rendere ancora più esclusiva e coinvolgente questa immersione nel mondo della bellezza.

Ecco i trattamenti da testare o di cui si potrà avere consulenza durante il COROLLA WELLNESS:

• Make up personalizzato

• Epilazione laser

• Diagnosi della pelle

• Massaggi

• Hot stone massage

• Manicure

• Aromaterapia

• Massaggio olistico

• Fitoterapia

• Consulenza naturopatica

• Cromoterapia

• Radio frequenza

• Pressoterapia

• Consulenza estetica