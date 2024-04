24liveSchool, ecco perché ho scelto di frequentare l’ITT-LSSA “ Copernico”

Main sponsor di 24live School

Il Copernico di Barcellona P. G. è un istituto che punta a preparare gli studenti di oggi, come già in passato, ( stando alle numerose testimonianze) alle sfide future richieste sia dal mondo universitario sia dal mondo del lavoro.

Il Copernico insieme con una completa preparazione scientifica e tecnologica dà una solida base umanistica e promuove il rispetto per l’ambiente coinvolgendo gli studenti in progetti volti all’adozione di comportamenti sostenibili sia in lingua italiana che straniera, infatti il progetto STILL (Sustainability and Technology for Inclusive Lifelong Learning) che si concluderà nel 2025, contempla azioni sullo sviluppo sostenibile, sul potenziamento delle capacità imprenditoriali degli studenti, sulla digitalizzazione della scuola e sul consolidamento delle competenze di cittadinanza europea.

Non mancano i progetti legati allo sviluppo e alla promozione del cittadino consapevole dei suoi diritti e dei doveri, infatti fra le attività dedicate ad educare alla legalità e al contrasto della mentalità mafiosa e omertosa si annoverano incontri con la Polizia di Stato, con l’Arma dei Carabinieri, con associazioni come “Fonte di Libertà” che lotta contro il racket e l’usura e altre associazioni culturali che spingono a riflettere sull’importanza del rispetto per sé e per gli altri per migliorare la vita sociale.

Sicuramente seguire tutte le attività e i curricula delle discipline richiede tanto impegno, ma alla fine la preparazione e le competenze sono tali da poter affrontare qualsiasi percorso di vita lavorativa e universitaria: medicina, ingegneria, architettura, chimica, fisica, matematica, informatica e tantissimi altri sbocchi. Una scuola che offre diversi stage linguistici, oltre agli Erasmus e ai corsi per le certificazioni Cambridge e Trinity. Gare, olimpiadi di letteratura, concorsi, giochi matematici, di fisica e chimica permettono di saggiare le competenze a mano a mano acquisite. Inoltre, la possibilità di accedere a diverse testate giornalistiche cartacee e online e di scrivere piccoli articoli che vengono pubblicati su “ Noi Magazine” e su “24LiveScool” dà l’opportunità ai giovani studenti di appassionarsi alla lettura, alla scrittura ed al giornalismo, nonché di scoprire i propri talenti. L’ambiente inclusivo fa sì che nessuno rimanga indietro, infatti mettendo a disposizione la consulenza di psicologi professionisti vengono attenzionate le esigenze e le problematiche di ogni alunno. A livello organizzativo è una scuola molto efficiente e con strumenti all’avanguardia, infatti di recente l’uso del metaverso permette esperienze immersive coniugando reale e virtuale.

Una vasta gamma di indirizzi di studio: Scientifico Scienze Applicate quinquennale e quadriennale, Informatica e Telecomunicazioni con corsi quinquennali e la sperimentazione quadriennale, Elettronica ed Elettrotecnica Meccanica, Meccatronica ed Energia, Elettronica ed Elettrotecnica serale; ciascuno con le proprie peculiarita, costituisce un percorso aggiornato, rispondente alle aspettative future del mondo del lavoro. In tutti gli indirizzi i docenti si impegnano a promuovere la crescita morale, sociale e culturale degli studenti guidati da una Dirigente attiva, collaborativa, propositiva e sempre disponibile al confronto con gli alunni e con i genitori.

Un giovane di 13 o 14 anni, spesso, non ha ancora ben chiara la professione che intende esercitare in futuro, ma l’ampia offerta formativa con percorsi innovativi e spazi interdisciplinari e multiculturali del sapere e delle competenze che mirano a far emergere e a valorizzare le potenzialità individuali, caratteristica essenziale del “Copernico”, lo renderà consapevole delle dinamiche globali che lo circondano.

Rifarei questa scelta? Senz’altro, perché il Copernico è l’ istituto che più di ogni altro si è messo al passo coi tempi e con le esigenze degli studenti.

Chiara Lattarulo, 2^ AL – ITT Copernico