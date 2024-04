Standing ovation per Luca Ward al Trifiletti, prossimo appuntamento domenica

L’Associazione quiNteatro stupisce il pubblico del Teatro Trifiletti che restituisce con gratitudine e sincerità una standing ovation per Luca Ward.

La scorsa domenica, il Teatro Trifiletti ha ospitato Luca Ward in “Il talento di essere tutti e nessuno”, un breve viaggio fatto per e con il pubblico tra vita privata e carriera di un attore e doppiatore, originario di Ostia e innamorato di una professione scoperta “per necessità” e “per caso”, ma sposata per scelta.

Tra testimonianze di vita e di carriera, Luca Ward ha coinvolto ed emozionato il pubblico: scambio di ruoli e aneddoti simpatici da portare con sé anche fuori dal Trifiletti per un appuntamento che è piaciuto molto ai presenti, i quali hanno regalato una standing ovation quando, alla fine, l’attore e doppiatore ha annunciato la fine di questo viaggio.

Rompere la quarta parete? Obiettivo riuscito.

Far rivivere i più grandi film degli ultimi 30 anni? Divertimento assicurato.

Recitare per la prima volta al Teatro Trifiletti di Milazzo? Fatto.

Tutti gli obiettivi di Luca Ward e la sua intervista in esclusiva a 24live.it.

L’Associazione quiNteatro e la direzione artistica di Giuseppe Pollicina danno appuntamento a domenica prossima, 21 aprile, sempre alle ore 19.00.