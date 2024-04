Il commissario Asp Cuccì annuncia al consiglio comunale di Milazzo l’apertura diurna del pronto soccorso di Barcellona

Il commissario straordinario dell’ASP Messina, Giuseppe Cuccì, è intervenuto al consiglio comunale straordinario convocato a Milazzo per affrontare il tema dell’emergenza sanitaria all’ospedale di Milazzo.

Nel suo intervento, come si legge da una nota dell’ufficio stampa del Comune di Milazzo, il commissario ha annunciato che non appena sarà notificata la sentenza del Cga sull’appalto relativo alla riqualificazione del pronto soccorso del Fogliani di Milazzo, l’Asp Messina consegnerà alla ditta aggiudicataria i lavori. “Si tratta di un passaggio che sarà imminente e posso assicurare che a breve partiranno i lavori di efficientamento del nuovo pronto soccorso – ha detto Cuccì – e nel frattempo l’attuale struttura continuerà ad essere operativa all’interno del “Fogliani”. Cercheremo al fine di alleviare il notevole carico di lavoro con l’apertura anche diurna del pronto soccorso di Barcellona”.

Sui lavori si è soffermato il responsabile dell’ufficio tecnico dell’Asp, Salvatore Trifiletti. “I lavori, per i quali è stato messo a disposizione dell’Asp di Messina un finanziamento di un milione e 600 mila euro, saranno realizzati nell’ala che al momento accoglie gli uffici della direzione sanitaria per garantire una contiguità col polo radiologico ed essere pure funzionale agli altri reparti. Ciò – come ha spiegato Trifiletti – determinerà anche delle modifiche all’esterno con l’accesso principale che sarà realizzato nell’area esterna (lato via Grazia) mentre l’attuale parcheggio e ingresso saranno al servizio delle ambulanze del 118”.

Alla seduta era presente anche il deputato regionale di Fratelli d’Italia, Pino Galluzzo. Dai banchi di maggioranza ed opposizione non ci sarebbe stato alcun riferimento alla sinergia ed alla complementarietà tra i nosocomi di Barcellona e Milazzo, su cui sembra orientata l’azienda sanitaria provinciale, per garantire una migliore assistenza sanitaria a tutti i cittadini del comprensorio del Mela. Le associazioni del territorio, per difendere il diritto alla salute di tutti, senza i soliti campanilismi, che sono duri di debellare nel settore della sanità soprattutto a livello politico, hanno indetto una manifestazione pubblica a Milazzo per il prossimo 17 maggio 2024.