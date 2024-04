Da 22 aprile inizia la distribuzione dei nuovi kit per la differenziata a Barcellona Pozzo di Gotto

Inizia dalla prossima settimana la distribuzione dei nuovi kit per la raccolta differenziata nella città del Longano. La Dusty ha comunicato che a partire dal 22 aprile i cittadini, muniti di documento di identità, codice fiscale ed eventualmente ultima bolletta Tari, potranno recarsi presso i punti di ritiro dei contenitori.

La distribuzione avverrà dalle 16 alle 20 nei tre punti indicati di seguito, presso i quali i cittadini titolari di utenza Tari potranno ricevere i nuovi contenitori per la raccolta differenziata. A partire dal 2 maggio, sarà attivata anche la fascia antimeridiana dalle 9 alle 13. Ecco dove ritirare i contenitori:

CCR comunale sito in via Ettore Maiorana 18

Locali ex piscina comunale in Via dello Stadio

Locali siti in via Giovanni Gentile di fronte istituto “La Casa di Francesco” zona S. Antonio

‌In occasione della consegna dei kit, che è gratuita e non prevede alcun costo a carico del cittadino, verrà distribuito anche il calendario aggiornato che riporta una novità nel servizio di raccolta dei rifiuti “porta a porta”: dal 2 maggio la frazione alluminio e banda stagnata dovrà essere esposta insieme al vetro e non più insieme alla plastica come fatto fino ad oggi.