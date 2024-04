Il Barcellona Basket ha salutato i suoi tifosi con una bella vittoria contro Marigliano (93-63) e adesso guarda al futuro con entusiasmo

I ragazzi del Barcellona Basket hanno salutato gli splenditi tifosi del PalAlberti, con una netta vittoria (93-63), contro un Marigliano senza motivazioni. E’ stato il gusto commiato da una tifoseria che ha sostenuto per tutta la stagione la formazione giallorossa, riaccendendo l’entusiamo della piazza da cui ripartire per programmare il prossimo campionato di serie B interregionale, quello della conferma di un progetto costruito dal basso che ha raggiunto i suoi obiettivi stagionali.

Non c’è rammarico per non aver raggiunto i playoff, considerato che la formula del torneo è troppo penalizzante e premierà solo una squadra con la promozione di serie B nazionale, tra le 16 che stanno affrontando la fase ad orologio dei play-in Gold e Silver. L’obiettivo della salvezza è stato centrato in anticipo e la conclusione della stagionale con la gara di Corato consentirà alla società di anticipare le scelte per la prossima stagione.

Nella classifica del play-in Silver, Barcellona ha consolidato il quinto posto, mentre il Basket School Messina è la prima squadra già certa del passaggio ai playoff. La seconda squadra che strapperà il ticket per la fase finale del torneo uscirà dal terzetto composto da Piazza Armerina, Avellino e Milazzo.

Basket School Messina (–8) 18 Itecna Avellino (–10) 16 Svincolati Milazzo (–6) 16 Siaz Basket Piazza Armerina (–6) 16 Next Casa Barcellona (–4) 14 Fas Basket Corato (–6) 10 Promobasket Marigliano 2003 (–6) 8 Sveva Pall. Lucera (–2) 6

