Barcellona, erbacce nei cortili delle scuole: affidato l’incarico, ma i genitori di piazza Verga chiedono di intervenire al più presto

Il servizio di scerbatura presso gli istituti scolastici della città è stato assegnato dal Comune e l’attività della ditta incaricata è iniziata da qualche giorno, come riferito dall’assessore Nicola Barbera, ma resta il disagio dei genitori degli alunni che frequentano il plesso di piazza Verga, nel quartiere Petraro,che chiedono un intervento urgente per liberare il cortile da una folta vegetazione, che favorisce la presenza di insetti e zanzare in questi primi giorni di primavera.

Le segnalazioni risalgono a diverse settimane fa e il dirigente Luigi Genovese ha ricevuto dagli uffici comunali preposti le rassicurazioni su un imminente intervento di bonifica. Gli operai sono attesi a giorni anche a piazza Verga, ma i genitori stanchi della lunga attesa hanno chiesto alla redazione di farsi da portavoce per risolvere il disagio degli alunni, soprattutto nelle fasi di entrata ed uscita dall’ingresso posteriore del plesso scolastico.