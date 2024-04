Novara di Sicilia, cittadini e sindaci del comprensorio al fianco della protesta del dott. Gino Bertolami

In Piazza G. Sofia, a Novara di Sicilia, si è svolta una manifestazione spontanea a sostegno del Sindaco, dott. Girolamo Bertolami, impegnato dall’11 aprile 2024 nello sciopero della fame per manifestare contro i ritardi nei lavori della S.S. 185 al Km. 31+800 nel territorio di Francavilla di Sicilia, che blocca il transito nel collegamento con la costa ionica messinese.

Un migliaio di persone, provenienti non solo dal territorio novarese, ma anche dalle comunità di Fondachelli Fantina e dei comuni limitrofi, hanno partecipato all’iniziativa che voleva sostenere l’impegno intrapreso dal dott. Bertolami.

È intervenuto il Sindaco di Fondachelli Fantina, on. Angelo Paffumi, insieme all’amministrazione tutta, compresi i consiglieri di minoranza, con il loro capogruppo avv. Salvatore Garofalo. Hanno partecipato anche i sindaci dei Comuni di Rodì Milici e Castroreale, il dott. Eugenio Aliberti e l’avv. Giuseppe Mandanici.

Il Sindaco Bertolami, dopo aver ringraziato i numerosi partecipanti, ha dichiarato: “Noi chiediamo l’inizio immediato dei lavori al Km. 31+800 con un numero di operai più adeguato e più numeroso, operando se è il caso turni di lavoro che coprano l’intera giornata. Sollecitiamo, inoltre, una volta appurata la non pericolosità della zona, l’apertura, in sicurezza, di una corsia anche a senso unico alternato, che ripristini finalmente il transito. Ribadisco che continuerò lo sciopero della fame fino a quando non avrò risposte certe e risolutive”.

Al momento nessuna comunicazione ufficiale è ancora pervenuta a questo Ente da parte di ANAS SPA.