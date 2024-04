La Nuova Igea Virtus con la salvezza in tasca affronta oggi al D’Alcontres alle 15 il Locri

La Nuova Igea Virtus, dopo aver raggiunto la salvezza matematica con quattro giornate d’anticipo, scende in campo oggi alle 15 contro il Locri, che invece è in piena lotta per ottenere il miglior piazzamento nella lotteria dei playout.

La squadra del tecnico Francesco Di Gaetano, dopo la sconfitta contro il Canicattì, cercherà di riscattarsi e non farà sconti a nessuno, per provare a migliorare il decimo posto in classifica. Il destino del Locri in ogni caso è legato anche a quello del San Luca e del Portici, ed in parte anche alla Sancataldese. Non ci saranno per infortunio Della Guardia e Ordonez e mancherà anche Calafiori per squalifica, ma il tecnico giallorosso ha comunque diverse carte da poter giocare per proseguire la striscia positiva tra le mura amiche, dove la Nuova Igea Virtus, nel girone di ritorno ha concesso solo un pareggio all’ormai promosso Trapani, conquistando cinque vittorie pesanti nelle restanti partite contro Siracusa, Licata, Città di Sant’Agata, Vibonese e Casalnuovo.

Un piccolo primato che si vuole proseguire fino alla fine della stagione, nelle gare di oggi contro il Locri e del 5 maggio, ultima di campionato, con la F.A. Reggio Calabria.

Ecco il programma della giornata e la classifica che sarà aggiornata in tempo reale nel corso del pomeriggio.