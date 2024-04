Il Barcellona Basket saluta i suoi eccezionali tifosi nell’ultima gara casalinga contro Marigliano

Ultimo appuntamento casalingo della stagione per il Barcellona Basket, che dopo aver riposto nel cassetto i sogni di una partecipazione ai playoff, gioco oggi pomeriggio alle 18 l’ultimo match casalingo di questa eccezionale stagione contro Marigliano.

Sarà una festa per i tifosi giallorossi e per i ragazzi guidati in panchina dalla coppia di coach Pippo Biondo e Peppe Pirri, che potranno salutarsi con la soddisfazione di aver raggiunto con largo anticipo la salvezza nel campionato di serie B interregionale e di aver soprattutto riportato entusiasmo tra gli appassionati della palla a spicchi barcellonese. La vittoria più grande è infatti aver riempito il PalAlberti in quasi tutte le partite e non solo nei derby più sentiti con Orlandina e Milazzo, a conferma di una passione per la pallacanestro che Barcellona non si è mai spenta. La società, che ha costruito questo bel giocatolo, sta già lavorando per programmare la prossima stagione e consolidare quanto di buono realizzato in questo campionato, importante soprattutto per la crescita di una squadra giovane, che in parte sarà confermata anche nel torneo 2024-2025.