Maltrattamenti, lesioni personali e interruzione di gravidanza le accuse, assolto trentaduenne

Lo scorso 10 aprile, il Tribunale di Barcellona P.G. ha assolto “perchè il fatto non sussiste” e dichiarato il “non doversi procedere” per altri capi di imputazione, un trentaduenne accusato di maltrattamenti familiari, lesioni personali e minacce nei confronti delle conviventi, una madre e due figlie. Secondo l’accusa, le lesioni avrebbero provocato anche un’interruzione di gravidanza e le violenze sarebbero state perpetrate anche davanti ad una minorenne.

L’avv. Carmelo Monforte, nel corso del procedimento, è riuscito a dimostrare che nessuna accusa poteva essere mossa nei confronti del suo assistito. A supporto, un video di prova dal quale si evince che il racconto delle persone offese era totalmente diverso da quanto raccontato agli organi inquirenti e che sarebbero state le persone offese a inveire contro l’imputato.

Il trentaduenne è stato quindi assolto “perchè il fatto non sussiste”, nonostante il PM avesse chiesto condanna ad 1 anno e 9 mesi di reclusione per i maltrattamenti ed è intervenuta la prescrizione dei reati per le lesioni denunciate in più episodi del 2015. Inoltre, sono stato trasmessi gli atti alla Procura per le dichiarazioni rese dalle persone offese.