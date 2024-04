24liveSchool, Iniziativa di memoria storica

Si cimentano in un’indagine pseudo-archeologica delle studentesse barcellonesi

Main sponsor di 24live School

Lo spunto per iniziare questa “indagine” archeologica viene dato da una docente di lettere, che stimola la curiosità delle proprie studentesse partendo dal concreto. In via Parini, vicino al civico 166, a Barcellona Pozzo di Gotto, permane un pilastro caratterizzato dalla presenza di questo fregio. Chiaramente è un ricordo del passato storico siciliano, risalente al ventennio fascista (vedi foto in evidenza).

L’iniziativa che vede protagoniste tre studentesse dell’IIS “E. Ferrari”, di Barcellona P.G., ha destato particolare curiosità. Si tratta di visitare altri luoghi della provincia noti per la presenza di fregi della medesima tipologia. Non tutti i fasci littori presentano identiche caratteristiche, ed è per questo che è sorta l’idea di un’analisi tecnica, accompagnate da un archeologo contattato dalla scuola stessa. Nella città metropolitana di Messina se ne osservano parecchi, partendo da quello al Teatro “V. Emanuele”, continuando per delle abitazioni nella stessa città (in via S. Caterina dei Bottegai, in via XXIV Maggio), oppure sulla fontana alla Larderia.

Si può anche osservare come alcuni siano stati rimossi: un esempio è l’ingresso dell’università messinese di via Cesare Battisti. L’archeologo mostra le analogie e le differenze, dettate non tanto dal periodo, in quanto gli anni erano vicini tra loro, quanto per i decori rimanenti che rendono possibile una quasi totale ricostruzione digitale. Il progetto è stato sviluppato in un arco temporale di due settimane, giorni durante i quali le alunne hanno studiato il contesto storico-sociale d’epoca fascista e si sono ben informate sulla quotidianità di quei tempi, anche con testimonianze dirette ad opera di persone anziane che hanno vissuto sulla propria pelle quei momenti.

Barresi Carmen, IB, IIS “E. FERRARI”, BARCELLONA P.G.