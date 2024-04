24liveSchool, i Campionati studenteschi di scacchi ospiti alla ‘Foscolo’

Giovedì 21 marzo 2024 l’Istituto Comprensivo “Foscolo” di Barcellona Pozzo di Gotto ha avuto l’onore di ospitare nella sua palestra-auditorium la “Fase Provinciale Scuole Secondarie e Scuole Primarie di Messina dei “Campionati Studenteschi 2023/2024 di Scacchi” promossi dalla “Federazione Scacchistica Italiana”, dalla “Federazione Scacchi Provincia di Messina”, dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e dall’Ambito Territoriale per la provincia di Messina. Le categorie che hanno partecipato a questa competizione sono state quattro: scuola primaria, con 14 squadre partecipanti; scuola secondaria di 1° grado con 13 squadre; scuola secondaria di 2° grado “allievi” con 9 squadre e “juniores” con 4 squadre. Tutto per un totale di 40 squadre e 180 giocatori. Ogni istituto poteva presentare al massimo tre compagini composte da quattro giocatori principali più una riserva. Il torneo prevedeva cinque partite, e tutti i giocatori avevano 20 minuti per concludere le loro mosse. Alla fine le prime tre squadre classificate per ogni categoria si sarebbero qualificate alla fase regionale che si svolgerà a Marsala, in provincia di Trapani, il 22 aprile.

Le sfide sono state accese ma tutte estremamente corrette e circondate dal massimo silenzio, nonostante il grande numero di partecipanti. Alla fine della mattina è stata poi stilata la classifica definitiva: al terzo posto, nella categoria primaria, la squadra “Pascoli-Crispi”, al secondo la “Mazzini-Gallo A2”, e al primo la “Brolo 3”; nella categoria secondaria di 1° grado si sono classificate sul podio la “Boer-Verona 1” terza, la “Foscolo 1” seconda e la “Pascoli-Crispi 1” prima; per gli “allievi” al terzo posto si è piazzata la squadra “E.Ainis”, al secondo la “Maurolico 1” e al primo “Archimede 1”; infine, nella categoria “juniores” la terza classificata è stata l’ “Impallomeni”, al secondo posto “Archimede”, e al primo “Maurolico”. Una delle squadre dell’istituto Comprensivo “Foscolo”, quindi, sosterrà le finali regionali. E questo è un grande orgoglio, senza dimenticare anche l’ottimo piazzamento al 5° posto dell’altra squadra “Foscolo2”.

Al di là dei risultati, è stata una bella giornata, che si è svolta in grande tranquillità. I ragazzi sono stati competitivi al punto giusto, l’emozione ogni tanto ha preso il sopravvento su qualcuno ma, nonostante questo, ognuno di loro è riuscito a portare al termine la partita, non importa se vincendo, perdendo o proponendo un pareggio con fairplay: l’importante è che tutti abbiano dato il massimo e fatto del loro meglio in qualcosa che piace.

Naturalmente questo importante evento è stato possibile anche grazie all’impegno della professoressa Francesca Marra e del maestro di scacchi Giuseppe Zangla che, oltre a seguire il progetto “Scacchi a scuola” realizzato quest’anno per gli alunni della scuola primaria e secondaria, hanno anche lavorato duramente affinché questa mattinata riuscisse al meglio. Un grazie speciale, poi, alla Dirigente prof.ssa Felicia Maria Oliveri, che ha concesso i locali per svolgere il torneo e controllato affinché tutto si svolgesse con ordine nonostante il gran numero di persone – ragazzi, docenti accompagnatori e genitori e giudici federali – provenienti da tutta la provincia e presenti dentro e fuori la struttura.

Gli scacchi, del resto, all’apparenza possono sembrare un gioco che non coglie l’interesse dei giovani, ma la grande partecipazione ha smentito questo pensiero e l’Istituto Comprensivo “Foscolo” non ha fatto altro che assecondare questa passione nei suoi alunni.

Gilda Parmaliana

Classe III, Scuola Sec. di 1° grado “Foscolo” di Barcellona P.G. (ME)